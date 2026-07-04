Canicule : cette salade mangue-avocat-crevettes sans cuisson fait croire à un resto de bord de mer en 3 gestes

Un soir de canicule, une simple salade mangue avocat crevettes a déclenché des airs de vacances à table. En trois gestes précis, ce plat sans cuisson prend des allures de resto de bord de mer.

La chaleur plaquait les vêtements, les volets restaient baissés, et on n’avait aucune envie d’allumer un feu. Sur la table, cette salade mangue avocat crevettes faisait littéralement baisser la température.

Couleurs de coucher de soleil, parfum d’herbes fraîches, jus brillant sur chaque morceau : en deux bouchées, les invités parlaient de vacances et juraient que cette assiette venait d’un resto de bord de mer. On refait la même chez soi, même un soir de canicule, avec trois gestes clés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 concombre, 1 petit oignon rouge, 1 mangue mûre, 1 avocat ferme

✅ 200 g de crevettes cuites et décortiquées, 10 brins de coriandre ou 6 de ciboulette

✅ Jus de 1/2 citron vert, poivre du moulin, sel fin à ajuster

✅ Pulpe de 1 fruit de la passion, 1 c. à café de moutarde, 5 c. à s. d’huile de sésame grillé

La salade mangue–avocat–crevettes qui sauve les soirées de canicule

Ce plat frais joue sur un contraste croquant / fondant qui fait oublier la chaleur. Mangue juteuse, avocat onctueux, crevettes légèrement iodées, concombre bien net sous la dent : on a tout d’une assiette de vacances, sans cuisson et prête en moins de vingt minutes.

Salade mangue–avocat–crevettes : la recette pas à pas

On commence par la découpe minute : demi-lunes de concombre, fines lamelles d’oignon rouge, cubes réguliers de mangue. L’avocat s’ouvre au dernier moment, se taille en dés et reçoit aussitôt un filet de citron vert pour rester bien vert et ferme.

Dans un bol, la pulpe de fruit de la passion, la moutarde et l’huile de sésame grillé s’émulsionnent en sauce nappante. On poivre, on ajuste éventuellement au miel, puis on verse cette vinaigrette au dernier moment sur la salade avant de mélanger très délicatement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Découper légumes et mangue, ciseler les herbes, garder l’avocat pour la fin. Technique : Rassembler concombre, oignon, mangue et crevettes, ajouter l’avocat citronné en dernier. Cuisson : Fouetter fruit de la passion, moutarde et huile de sésame grillé jusqu’à émulsion. Finition : Assaisonner au dernier moment, mélanger en soulevant, dresser en assiettes creuses bien fraîches.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert Cette salade tient son effet de l’équilibre entre acidité du fruit de la passion, gras de l’avocat et de l’huile, sucré de la mangue et iode des crevettes. La moutarde stabilise l’émulsion et enrobe chaque morceau sans l’alourdir. ✨ Le twist gourmand : Pour un vrai côté chef, ajouter au moment du service quelques noix de cajou grillées ou graines de sésame torréfiées, plus quelques suprêmes d’agrumes ou quelques feuilles de menthe bien fraîches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas assaisonner à l’avance : le concombre rendrait de l’eau, l’avocat se casserait et brunirait. On évite aussi la mangue trop ferme, l’avocat mou, l’huile de sésame en excès et le mélange trop vigoureux.

Variantes, toppings croustillants et idées d’accompagnements

Noix de cajou grillées, graines de sésame, agrumes, menthe ou un trait de piment changent tout, surtout servies avec pain croustillant ou tortillas.