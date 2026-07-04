Ces boulettes grecques prêtes en 25 minutes : le geste à éviter et le secret tout bête pour les garder ultra moelleuses
En moins de 25 minutes, ces keftedes grecques faciles font voyager toute la famille comme en taverne au bord de l’eau. Quels gestes simples leur donnent cette croûte dorée et ce cœur ultra moelleux ?
Dans la poêle, l’huile claque doucement, l’ail et l’oignon se mettent à chanter, et d’un coup la cuisine prend des airs de taverne. Odeur d’origan, chaleur dorée des boulettes : le voyage en Grèce commence sans billet d’avion.
Ces keftedes croustillantes à l’extérieur, moelleuses à cœur, se posent au centre de la table, à picorer avec les doigts ou à glisser dans un pain pita. Rapides à préparer, légères à servir. On passe en cuisine ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de bœuf haché
- ✅ 1 oignon, 2 gousses d’ail
- ✅ 1 œuf et 40 g de chapelure
- ✅ Menthe, origan, persil, épices, huile d’olive, citron
Direction la Grèce : ces keftedes faciles régalent toute la tablée
Pour ces keftedes grecques faciles, on part d’une base simple : du bœuf haché, des herbes fraîches et une cuisson rapide à la poêle. En une vingtaine de minutes, les boulettes dorées arrivent au centre de la table, prêtes à être picorées façon taverne.
Le secret des keftedes grecques faciles : une farce juteuse et pleine d’herbes
Le secret tient au trio oignon râpé, chapelure et œuf. L’oignon apporte du jus, la chapelure l’absorbe, l’œuf soude le tout. On mélange sans insister, juste assez pour répartir herbes et épices ; la viande reste souple, le cœur des boulettes, bien moelleux.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Assembler dans un grand bol viande, oignon râpé, ail, œuf, chapelure, herbes, sel, poivre et cumin éventuel.
- Technique : Laisser reposer 5 minutes, façonner une boulette test, la faire dorer, goûter et corriger sel ou herbes si besoin.
- Cuisson : Façonner le reste en boulettes taille noix, environ 30 g, en les roulant vite entre les paumes sans trop les tasser.
- Finition : Chauffer l’huile d’olive à feu moyen à moyen vif, saisir les keftedes 3 à 4 minutes par face jusqu’à croûte dorée, égoutter et servir avec du citron.
Accompagnements, conservation et variantes comme en taverne grecque
Servies brûlantes avec des quartiers de citron, ces boulettes adorent la fraîcheur d’un yaourt grec citronné, d’une salade tomates–concombre–feta et de pains pita tiédis. La farce crue se congèle très bien ; on la laisse simplement décongeler au frais avant de façonner, voire on ajoute un peu d’agneau ou de feta pour varier.
En bref
- 🍽️ En 25 minutes, ces keftedes grecques faciles transforment un simple dîner à la maison en repas de taverne parfumé aux herbes méditerranéennes.
- 🔥 Mélange rapide, court repos de la farce et petite boulette test suffisent à garantir des keftedes moelleuses qui se tiennent sans sécher.
- 🌿 Astuces de chef, accompagnements façon taverne grecque et variantes à la feta promettent encore plus de gourmandise pour vos prochaines keftedes maison.
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