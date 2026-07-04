Courgettes molles en 48 h : ce geste banal à la récolte les condamne, les maraîchers ne le font jamais

En plein été, beaucoup de jardiniers voient leurs courgettes pourrir en 48 heures après la récolte. Et si tout venait d’un simple réflexe de cueillette mal maîtrisé ?

Le scénario est bien connu : une brassée de courgettes tout juste coupées, fièrement posées sur le plan de travail… et, deux jours plus tard, elles sont molles, tachées, parfois déjà mauvaises. On accuse la canicule, le frigo ou la variété, alors que le coupable se cache souvent dans le geste le plus banal du potager.

La plupart des jardiniers détachent leurs légumes d’un simple coup de poignet, persuadés de reproduire un geste “naturel”. En réalité, cette torsion expéditive abîme la courgette bien plus qu’on ne l’imagine et raccourcit brutalement sa durée de vie. Comprendre ce qui se passe dans ce petit morceau de tige change complètement la façon dont on va récolter et conserver les courgettes.

Ce coup de main automatique qui fait pourrir vos courgettes

Saisir le fruit, tordre le pédoncule jusqu’à ce qu’il cède et passer au suivant : pendant des années, nous avons tous fait comme ça. Ce geste arrache les fibres au lieu de les couper net. À l’endroit où la courgette s’est détachée, des micro-déchirures invisibles se forment, comme une petite plaie mal refermée.

Or, en plein été, les champignons adorent ces portes d’entrée. Entre 23 et 26 °C et une humidité très élevée, leurs spores peuvent germer en à peine deux heures. Une courgette déjà meurtrie, posée encore tiède sur un rebord de fenêtre ou dans une cuisine humide, devient le terrain idéal : la base ramollit, brunit, puis la pourriture s’étend au reste du fruit.

Comment cueillir les courgettes comme un maraîcher

Les pros ne tordent jamais leurs fruits, ils les coupent. Pour bien cueillir les courgettes, il suffit d’un couteau bien aiguisé ou d’un sécateur propre. On tient la courgette d’une main et l’on sectionne le pédoncule à quelques centimètres au-dessus du fruit, sans entailler la chair.

L’idée est de laisser deux à trois centimètres de “manche” sur la courgette. Ce petit bout de tige agit comme un bouchon naturel qui ferme l’accès à la chair, limite le dessèchement et freine l’installation des champignons. À taille égale, une courgette coupée ainsi tient beaucoup mieux qu’une cousine arrachée à la main.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de fraîcheur 6 à 10 jours 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La coupe nette évite les déchirures internes, et le pédoncule restant joue le rôle de bouchon naturel. Il protège la chair des courants d’air humide et des champignons qui se développent très vite par temps chaud. 💡 Le petit plus : récolter de préférence le matin, quand les courgettes sont bien fraîches et croquantes, prolonge encore leur tenue. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tordre le fruit à la main puis le laisser au chaud sur un rebord de fenêtre ou dans une corbeille humide.

Les réflexes qui changent tout après la récolte

Pour garder des courgettes fermes, mieux vaut les cueillir jeunes, autour de 15 à 20 cm, et très régulièrement : tous les deux ou trois jours en pleine saison. Ensuite, on les manipule en douceur, sans chocs ni rayures, on les laisse sécher s’il reste de la rosée, puis on les range non lavées dans le bac à légumes, chacune dans un torchon ou du papier. Éviter de les stocker avec des fruits très mûrs comme les pommes ou les bananes, qui accélèrent leur vieillissement, limite encore les mauvaises surprises.