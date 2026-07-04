Fraises : cette origine que tout le monde met dans son panier explose les pesticides, l'étiquette à vérifier de suite

Symbole du retour des beaux jours, les fraises qui remplissent nos rayons français arrivent souvent avec une longue liste de pesticides. En regardant l’origine, la saison et quelques labels en dix secondes, votre panier ne raconte plus la même histoire.

Au premier rayon de printemps, l’odeur des fraises fait dévier le caddie. Une barquette rouge, une tarte promise, et la main part souvent sans même regarder l’étiquette.

Derrière ce petit carton, les contrôles racontent pourtant une autre histoire : celle d’un fruit très traité, où l’origine et la saison pèsent lourd sur la dose de pesticides avalés.

Fraises : plaisir de saison, championnes des résidus

Selon Générations Futures, citée par Allodocteurs, 74 % des fraises non bio analysées en 2024 contenaient au moins un pesticide cancérigène, mutagène ou reprotoxique, et plus de la moitié au moins un PFAS.

Top Santé rappelle aussi qu’une étude britannique, menée sur plus de 3 300 barquettes, a retrouvé des PFAS dans 95 % des fraises. L’Agence européenne de l’environnement les qualifie de « polluants éternels », très persistants, soupçonnés de favoriser atteintes du foie, troubles hormonaux et certains cancers.

Espagne, France : ce que révèle la ligne « Origine »

Autour de Huelva, en Andalousie, les fraises poussent sous d’immenses serres plastiques pour arriver très tôt sur nos étals. En 2023, Öko-Test a fait analyser 14 barquettes : 8, majoritairement espagnoles, portaient plusieurs résidus, parfois interdits.

Top Santé rappelle qu’en France, 80 % des fruits conventionnels contiennent un résidu, mais que les fraises françaises auraient environ 60 % de résidus en moins que les espagnoles. Nous avons tous déjà cédé à une promo précoce ; prendre dix secondes pour lire « Origine France » puis repérer les labels AB ou Zéro Résidu de Pesticides change vraiment l’achat.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sérénité au rayon fruits Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cibler des fraises françaises de saison, souvent moins traitées que les importations intensives, réduit fortement les molécules problématiques. 💡 Le petit plus : Sur un marché, demander en une phrase comment le producteur traite ses fraisiers complète ce tri express. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Se fier uniquement au prix et à la couleur, sans jamais lire la ligne Origine ni la saison indiquée.

Les bons réflexes au rayon fruits… et dans la cuisine

Le ministère de l’Agriculture rappelle que « La pleine saison de récolte se situe majoritairement entre avril et juin » et que « mais on peut trouver certaines variétés montantes jusqu’au début de l’automne ». Quand l’étiquette affiche France, en pleine saison, et si possible bio ou ZRP, le risque de pesticides diminue déjà nettement.

À la maison, Allodocteurs conseille un bain de cinq minutes dans de l’eau et du vinaigre blanc, avant un rinçage généreux. D’autres enquêtes, citées par Top Santé, estiment pourtant que « Les bains au vinaigre, au bicarbonate ou à l’eau salée n’ont pas fait la preuve de leur efficacité et peuvent laisser d’autres traces », d’où l’intérêt d’un long passage sous l’eau, sans équeuter, et pourquoi pas de quelques fraisiers en pot pour des fruits vraiment maîtrisés.

Sources Top Santé

«Fraises voici celles qui contiennent le plus de pesticides le pays dorigine a eviter»