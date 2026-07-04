Glycine de Chine ou du Japon : cette astuce méconnue sur les tiges pour ne plus vous tromper au jardin

Glycine de Chine ou du Japon, leurs cascades mauves se ressemblent mais leurs tiges ne racontent pas la même histoire. En observant leur façon de s’enrouler, un simple coup d’œil suffit à identifier celle qui grimpe chez vous.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Wisteria sinensis 🌸 Nom courant Glycine de Chine 📏 Dimensions 10 à 15 m de long, largeur variable selon la taille ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre lumineuse ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Caduc

Au printemps, difficile de résister aux cascades mauves des glycines qui transforment une façade en décor de rêve. Mais derrière ce spectacle se cachent deux grandes vedettes venues d’Asie : la glycine de Chine et la glycine du Japon, très proches au premier regard, mais pas tout à fait jumelles au jardin.

Entre les étiquettes qui disparaissent et les plants de récupération, beaucoup de jardins ignorent quelle glycine grimpe sur la pergola. Avant de compter les grappes, un détail discret change tout : la façon dont ses tiges volubiles s’enroulent autour de leur support.

Deux glycines cousines, mais des tiges au caractère bien différent

La glycine, genre Wisteria, appartient à la grande famille des Fabacées. Originaire d’Asie, elle apprécie le plein soleil et résiste bien au froid, jusqu’à -20 °C environ. Leurs lianes ligneuses peuvent atteindre, pour la glycine de Chine (Wisteria sinensis), 10 à 15 m de long et peser plusieurs centaines de kilos, d’où la nécessité d’un support vraiment solide.

Toutes deux déploient une croissance spectaculaire, mais la glycine de Chine s’est souvent montrée plus fougueuse que sa cousine japonaise (Wisteria floribunda). En quelques années, elle colonise façades et pergolas, qu’il faut tailler régulièrement pour ne pas se laisser déborder. La glycine du Japon reste vigoureuse, tout en étant généralement plus facile à maîtriser sur une arche ou une petite tonnelle.

L’astuce des paysagistes : lire le sens d’enroulement des tiges

Nous avons tous déjà planté une glycine sans être sûrs de son identité, en se promettant de vérifier à la floraison. Pourtant il existe un test visuel bien plus simple, utilisable toute l’année : observer dans quel sens les tiges tournent en grimpant sur le poteau, le câble ou la rambarde.

Pour repérer ce mouvement, placez-vous face au support, choisissez une tige jeune et suivez son trajet vers le haut, comme si vous suiviez une spirale. Si, en montant, elle s’enroule dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, c’est une glycine de Chine ; dans le sens des aiguilles d’une montre, vous avez très probablement une glycine du Japon. Quelques tiges observées suffisent à trancher.

Choisir la bonne glycine en fonction de ses tiges et de la floraison

La glycine de Chine, avec une croissance qui peut atteindre 1 à 2 m par an une fois installée, enveloppe vite une façade ou une pergola. Ses rameaux volubiles deviennent ligneux et lourds ; sur une grande structure en bois ou une tonnelle métallique ancrée, l’effet est superbe, à condition de guider les tiges avec des liens souples et de les tailler régulièrement.

La floraison permet ensuite de confirmer ce que disent les tiges. La glycine de Chine fleurit dès avril, en grappes de 20 à 30 cm qui s’ouvrent presque d’un seul coup, souvent avant le feuillage, avec un parfum marqué. La glycine du Japon n’arrive qu’en mai, avec des grappes pouvant approcher 50 cm dont les fleurs s’ouvrent progressivement de la base vers l’extrémité, pour un nuage fleuri plus durable et moins exposé aux dernières gelées printanières.