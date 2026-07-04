Courgettes : ne taillez plus comme ça, ce geste du soir évite de perdre toutes vos fleurs et double votre récolte

Début juillet, de nombreux jardiniers taillent sévèrement leurs courgettes en pensant booster la récolte et se retrouvent avec des pieds sans fleurs. Que cachent les micro-gestes du soir utilisés par les maraîchers pour inverser la situation ?

Début juillet, le potager explose et le sécateur démange. Partout, les mêmes conseils : « coupe les grandes feuilles, ça fera grossir les courgettes ». Beaucoup se lancent, éclaircissent généreusement leurs plants… et, quinze jours plus tard, découvrent un pied vert, sans corolle jaune.

Cette jardinière résumait bien la scène : « J’ai taillé mes courgettes comme on me l’avait toujours dit ; trois semaines plus tard, je n’avais plus une seule fleur sur le pied ». Le problème ne vient ni de la variété ni de l’arrosage, mais d’une taille mal ciblée qu’il est pourtant facile de corriger.

Quand la taille « comme on me l’avait toujours dit » stoppe net la floraison

Pendant longtemps, on a conseillé de pratiquer une taille des courgettes en été très sévère, en coupant les grandes feuilles et les tiges latérales pour « concentrer la sève » sur les fruits.

En réalité, ces rameaux portent les boutons floraux : en les supprimant, on ampute la plante de ses organes reproducteurs. Elle subit un choc, stoppe net sa floraison et consacre toute son énergie à refaire du feuillage pendant deux à trois semaines, surtout quand la chaleur dépasse les 35 °C.

Ce qu’il faut vraiment couper… et ce qu’il faut laisser tranquille

Nous avons tous déjà eu envie de « nettoyer » un pied trop touffu. Pourtant, en été, aucune taille structurelle n’est nécessaire pour les courgettes buissonnantes, et les variétés coureuses ont, en principe, été pincées au printemps. La bonne attitude consiste à retirer seulement les feuilles jaunies ou très abîmées, plus quelques énormes feuilles basses qui touchent le sol, mais jamais les tiges qui portent fleurs et fruits. Les gestes qui ruinent la récolte sont connus : couper plus d’un tiers du feuillage, tailler en plein soleil, arroser aussitôt ou laisser les feuilles coupées au pied, au risque d’y entretenir l’oïdium.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Production x2 en 10-15 jours 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant seulement quelques feuilles basses le soir, la plante économise sa sève et la dirige vers les fleurs et les jeunes fruits. 💡 Le petit plus : Combinez ce geste avec un paillage de tonte sèche pour garder le sol frais et limiter encore les arrosages. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper sévèrement les tiges florifères en plein été puis arroser aussitôt le pied, ce qui bloque la floraison et favorise les champignons.

La micro‑taille du soir qui relance les fleurs et double la récolte

En période de forte chaleur, les maraîchers pratiquent une micro‑taille très ciblée après 20 heures. Avec un sécateur désinfecté, ils enlèvent seulement deux à quatre grandes feuilles basses, celles situées sous le dernier fruit en formation. La base du plant s’ouvre, l’humidité ne stagne plus et la sève se redirige vers les fleurs et les jeunes courgettes.

Pour que ce geste reste bénéfique, quelques réflexes suffisent :

ne jamais enlever plus d’un tiers du feuillage ;

attendre le lendemain matin pour arroser au pied ;

évacuer les feuilles coupées, surtout si elles sont tachées.