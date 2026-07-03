Après l’été, pelouse grillée : pourquoi les jardiniers lâchent le gazon pour ce couvre-sol vert sans eau

Après des étés caniculaires et des pelouses grillées, de plus en plus de jardiniers français abandonnent le ressemis d’automne. À la place, un micro-trèfle ultra-résistant bouleverse leurs habitudes et change la façon d’arroser le jardin.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Trifolium repens (formes naines) 🌸 Nom courant micro-trèfle, trèfle blanc nain 📏 Dimensions 5 à 10 cm de hauteur, tapis très dense ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre, sol bien drainé ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C environ 🍂 Feuillage Semi-persistant, vert franc, petites feuilles trifoliées

Chaque mois de septembre, la scène se répète : pelouse grillée, sacs de semences de gazon qui s’entassent en jardinerie, et espoir fragile de retrouver un tapis vert au printemps suivant. Sauf que les canicules se sont enchaînées, les restrictions d’eau aussi, et beaucoup de jardins n’ont tout simplement plus la capacité de suivre ce rythme.

Dans ce contexte, un rituel se casse : de plus en plus de jardiniers ne ressèment plus de gazon après l’été ; ils profitent de cette période pour changer carrément de tapis végétal. À la place des graminées assoiffées, un couvre-sol très bas, vert et doux sous le pied s’installe : le micro-trèfle.

Pourquoi le gazon ressemé après l’été ne suit plus

Un gazon classique, composé de graminées fines, aime les printemps frais mais a mal vécu les derniers étés. Pour rester vert au-delà de 30 °C, il lui a fallu des arrosages répétés : on parle de 4 à 5 litres d’eau par mètre carré et par jour, soit sur 100 m² l’équivalent d’une baignoire remplie tous les deux jours.

Ajoutons à cela la tonte presque hebdomadaire, l’engrais, la scarification… La pelouse a fini par ressembler à un poste à plein temps. Beaucoup de foyers ont donc lâché prise : plutôt que de ressemer chaque automne pour voir tout griller en juillet, ils ont cherché un tapis plus économe et plus fiable face aux canicules.

Micro-trèfle : le couvre-sol qui reste vert sans presque aucun arrosage

Le micro-trèfle, forme naine du trèfle blanc nain, coche presque toutes les cases de ce nouveau cahier des charges. Ses racines plongent bien plus profond que celles du gazon, là où le sol garde encore un peu de fraîcheur ; son tapis serré couvre la terre, limite l’évaporation et étouffe une grande partie des mauvaises herbes.

Nous avons tous déjà vu le gazon jaunir pendant que le trèfle restait vert en bord de chemin. Ce n’est pas un hasard : de petites bactéries logées dans ses racines fixent l’azote de l’air, ce qui nourrit le sol sans engrais. Une fois bien installé, le micro-trèfle supporte le plein soleil, demande 50 à 80 % d’arrosage en moins et se contente de 2 à 3 tontes par an.

Comment remplacer peu à peu la pelouse par du micro-trèfle après l’été

Après l’été, la première étape consiste à vérifier si la pelouse a vraiment rendu l’âme. En grattant à la base des touffes, si tout reste beige et cassant malgré les premières pluies, le tapis peut être remplacé. Le bon créneau se situe alors de fin août à octobre, lorsque le sol est encore chaud mais que les grandes chaleurs sont passées. Sur les talus ultra secs, on peut réserver le micro-trèfle aux zones de vie et planter du thym serpolet en complément.

Installer une pelouse au micro-trèfle n’a rien de compliqué, mais quelques gestes ont fait la différence chez les jardiniers qui ont sauté le pas :

Désherber soigneusement et scarifier légèrement l’ancien gazon, c’est-à-dire passer un râteau pour griffer la surface du sol.

Semer le micro-trèfle à la volée sur sol nivelé, tasser avec les pieds ou un rouleau.

Arroser finement mais régulièrement les premières semaines ; ne jamais semer en pleine canicule sans cet arrosage d’installation.