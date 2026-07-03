Votre jardin grille chaque été ? Cet arbuste jaune au parfum de miel supporte la sécheresse sans broncher

Alors que les étés s’assèchent, un arbuste méditerranéen au parfum de miel et aux fleurs jaunes résiste là où d’autres dépérissent. Comment la coronille glauque peut-elle transformer un jardin sec en refuge vibrant pour la biodiversité ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Coronilla valentina subsp. glauca 🌸 Nom courant Coronille glauque, coronille de Valence 📏 Dimensions 0,6 à 1,5 m de haut x 0,8 à 1,5 m de large ☀️ Exposition Plein soleil, sol léger et drainé ❄️ Rusticité Jusqu’à -10 °C en sol bien drainé 🍂 Feuillage Persistant, vert à vert bleuté

Massifs grillés, lavandes à bout de souffle, arrosages surveillés au goutte-à-goutte… Les étés secs ont déjà bousculé bien des jardins. Pourtant, certains arbustes semblent ignorer la canicule, gardent un feuillage pimpant et se couvrent de jaune comme si de rien n’était.

Parmi eux, un discret méditerranéen mérite de sortir de l’ombre. Compact, parfumé comme le miel et chouchou des abeilles, il supporte sans broncher la chaleur et les sols pauvres. Son nom ? La coronille glauque, un arbuste oublié qui change l’ambiance d’un coin de gravier en véritable petit jardin du Sud.

Coronille glauque : un petit soleil persistant venu du Sud

Originaire du bassin méditerranéen, la coronille appartient à la famille des Fabacées, la même que les pois et les fèves. Son port forme un coussin dense, arrondi, d’environ un mètre de haut, habillé de feuilles fines, vert tendre à légèrement bleuté. Même en plein hiver, ce feuillage persistant reste en place et structure le paysage quand le reste du jardin se repose.

Dès la fin de l’hiver puis au printemps, l’arbuste se couvre de grappes de petites fleurs jaunes, comme des couronnes dorées au bout des rameaux. Les journées douces, un parfum délicat de miel flotte autour du buisson et attire une nuée de butineurs. Dans un jardin où l’on veut aider les pollinisateurs sans multiplier les arrosages, cette plante mellifère fait merveille.

La planter au bon endroit : le réflexe jardin sec

La coronille s’est épanouie naturellement dans les garrigues et les talus caillouteux. Elle aime le plein soleil, la chaleur réfléchie d’un mur clair, les sols pauvres, caillouteux, calcaires même, à condition qu’ils soient bien drainés. Dans les régions au climat doux, elle a trouvé sa place en pleine terre, en bord de terrasse ou dans un massif de jardin sec.

Plus le climat est froid et humide l’hiver, plus il faut la choyer : sol allégé de graviers, légère pente pour que l’eau s’écoule, pot percé si on la cultive en bac, à rentrer ou à protéger lors des fortes gelées. Nous avons tous déjà perdu une plante à cause d’un sol gorgé d’eau ; avec la coronille, c’est vraiment l’erreur à éviter.

Entretien minimal, associations et astuce longévité

Côté entretien, la coronille vit très bien sans qu’on s’en occupe trop. La première année, quelques arrosages copieux mais espacés l’aident à s’enraciner ; ensuite, elle se contente de la pluie, sauf sécheresse exceptionnelle. Une taille légère après la floraison suffit pour garder une jolie silhouette, en évitant les coupes sévères qui la fatiguent.

Petit bonus : l’arbuste n’a pas toujours une très longue vie, souvent autour d’une dizaine d’années. Pour le garder longtemps au jardin, on peut prélever de petites boutures semi-ligneuses en fin d’été, qui reprendront facilement dans un substrat léger. Associée à la lavande, au romarin, aux sauges ou aux cistes, la coronille compose alors un décor lumineux, parfumé et presque sans arrosage, même en plein cœur de l’été.