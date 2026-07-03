Récupérateur d’eau de pluie vert en juillet : ce détail ignoré avec la cuve bouche le robinet en quelques jours

En plein été, votre récupérateur d’eau de pluie passe du cristal au vert opaque, jusqu’à bloquer le robinet. Pourquoi cette cuve pourtant neuve se transforme-t-elle si vite en bouillon de culture ?

En mai, l’eau coulait claire au robinet. Deux mois plus tard, votre récupérateur d’eau de pluie ressemble à une purée verte, ça glougloute, puis le débit se coupe net. Vous avez ouvert le couvercle, senti une odeur de vase et accusé aussitôt la canicule. Pourtant, la plupart du temps, ce n’est pas la température extérieure qui a tout fait dérailler.

Ce qui transforme la cuve en bouillon de culture, ce sont surtout les rayons du soleil qui traversent les parois et réveillent les algues microscopiques. La chaleur ne fait qu’accélérer un mécanisme vieux de milliards d’années : la photosynthèse. Comprendre ce qui se trame au fond de la cuve permet ensuite d’éviter le robinet bouché… et d’avoir une eau claire tout l’été.

Chaleur accusée à tort : la lumière nourrit les algues

Une cuve translucide ou de couleur claire agit comme une petite serre. Dès que la lumière pénètre, les algues naturellement présentes dans l’eau de pluie activent leur chlorophylle, captent l’énergie et se multiplient. En plein été, dans une cuve blanche non protégée, l’eau peut verdir en seulement trois à cinq jours dès qu’elle dépasse 20 °C.

Quand le ciel est couvert ou à l’automne, le même phénomène prend plutôt deux à quatre semaines, car la lumière est moins forte. Peindre la cuve en noir est une fausse bonne idée : cette couleur chauffe l’eau. Mieux vaut une teinte opaque anthracite ou vert foncé, qui bloque les rayons.

Ce qui se développe dans la cuve finit par boucher le robinet

Les algues ne suffisent pas, à elles seules, à transformer l’eau en soupe. Il leur faut de la nourriture, apportée par la toiture : feuilles en décomposition, poussières de pollen, fientes d’oiseaux. Petit à petit, la surface se couvre d’un voile vert et les parois deviennent légèrement glissantes.

En quelques semaines, l’intérieur du récupérateur d’eau de pluie se transforme en biofilm : l’eau se trouble, une odeur de marécage apparaît et des filaments se déposent au fond, exactement à l’endroit où plonge la crépine de la pompe. Le robinet crache alors par à‑coups, les arroseurs se bouchent, puis le débit s’effondre lorsque ce tapis organique finit par colmater l’aspiration.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Algues bloquées 80 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En rendant la cuve opaque et en fermant vraiment le couvercle, la lumière ne pénètre presque plus. Sans lumière, les algues ne peuvent plus faire de photosynthèse et cessent de tapisser les parois. 💡 Le petit plus : Installer un tamis ou une moustiquaire sur la gouttière réduit encore les débris nourrissants. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ouvrir le couvercle pour « aérer » ou peindre en noir : lumière, chaleur et algues explosent.

Un entretien régulier et une eau non potable

Vidanger la cuve et frotter parois et fond au jet ou au nettoyeur haute pression deux fois par an freine les algues et les odeurs, tout en respectant la réglementation, qui impose de garder cette eau non potable sur un circuit séparé du réseau.