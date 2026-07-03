Vous jetez encore vos épluchures de pommes de terre ? En Inde, cette astuce en fait un apéro anti-gaspi bluffant
En Inde, les chips d’épluchures de pommes de terre transforment la poubelle en plateau d’apéro parfumé. Comment ces pelures deviennent aussi des alliées pour la maison ?
En Inde, les épices embaument la cuisine pendant que les peaux de pommes de terre grillent au four. Sur le plan de travail, la poubelle reste vide.
Chez nous, on jette encore ces pelures qui concentrent goût et fibres, alors qu’elles peuvent devenir des bouchées dorées. Et si ce « déchet » devenait la star de votre apéro ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Épluchures fraîches de 6 pommes de terre bio
- ✅ 30 ml d’huile végétale (olive douce ou tournesol)
- ✅ 1/2 c. à café de sel fin, 1 c. à soupe de jus de citron
- ✅ Garam masala, curcuma, paprika, sésame, coriandre fraîche
Pourquoi les épluchures de pommes de terre sont un trésor
En Inde, la peau de la pomme de terre n’est pas un rebut, mais une réserve de goût. Elle concentre une partie des fibres et minéraux du tubercule. En choisissant des pommes de terre bio, bien brossées, sans zone verte ni germes, ces épluchures deviennent un snack aussi sain qu’anti-gaspi.
La technique indienne pour des chips d’épluchures croustillantes
Le secret de ces chips d’épluchures de pommes de terre façon Inde tient en trois gestes : laver, sécher, masser. D’ailleurs, on rince les peaux, puis on les sèche dans un torchon ; aucune goutte ne doit rester. Ensuite, on les masse avec un filet d’huile et des épices chaudes avant de les glisser 10 à 15 minutes dans un four à 200 °C.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Brosser 6 pommes de terre bio, les éplucher, rincer vite les peaux puis les sécher dans un torchon.
- Technique : Mettre les épluchures dans un bol, ajouter l’huile, le sel, garam masala, curcuma, paprika, sésame, puis masser à la main.
- Cuisson : Préchauffer le four à 200 °C ; étaler les peaux en une couche sur une plaque chemisée et cuire 10 à 15 minutes, jusqu’à dorure.
- Finition : Verser les chips sur un plat, arroser de jus de citron, parsemer de coriandre, ajuster le sel et servir aussitôt.
Et si on ne cuisait pas tout ? 5 idées anti-gaspi
Si toutes les peaux ne partent pas au four, on peut continuer l’anti-gaspi. En les faisant bouillir une quinzaine de minutes, l’eau d’amidon aide à détartrer casseroles et dégraisser la vaisselle. Au jardin, elles rejoignent le compost, et l’eau de cuisson chaude, versée sur les mauvaises herbes, agit comme un désherbant naturel.
En bref
- 🥔 En Inde, les chips d’épluchures de pommes de terre s’imposent comme snack du quotidien, entre cuisine familiale épicée et réflexes zéro déchet.
- 🔥 Une simple méthode au four transforme ces peaux bien séchées en bouchées croustillantes, relevées d’épices indiennes, idéales pour l’apéritif ou en topping.
- 🌱 Les épluchures restantes trouvent aussi une seconde vie étonnante dans le ménage et le jardin, entre astuces détartrantes, désherbantes et autres usages inattendus.
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