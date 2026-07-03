Arrêtez de jeter ce jus de conserve : il remplace les blancs d’œufs et métamorphose vos mousses au chocolat

Et si le liquide que vous vidiez machinalement dans l’évier se transformait en mousse au chocolat vegan aquafaba, légère comme un nuage ? Entre deux boîtes de pois chiches, un simple geste a tout changé dans cette cuisine de voisinage.

On versait le jus de nos boîtes de pois chiches dans l’évier : le jour où un voisin l’a monté en neige sous nos yeux, on a cru à un tour de magie

Pendant des années, on a ouvert des boîtes de pois chiches en laissant filer ce jus beige et un peu visqueux dans l’évier. Odeur neutre, texture déroutante. Jusqu’au jour où, dans une cuisine banale, un voisin a saisi la passoire au dernier moment.

En quelques minutes au batteur, ce liquide s’est mué en neige blanche, brillante, tenant comme des blancs d’œufs. Aucune odeur de légumineuse, juste la promesse d’une mousse au chocolat sans œufs, légère et végétale, née d’un simple jus de pois chiche.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 ml d’aquafaba bien froid (jus d’une boîte de pois chiches au naturel)

✅ 200 g de chocolat noir pâtissier 60–70 % de cacao

✅ 20 g de sucre en poudre

✅ 1 pincée de sel fin

Ce “jus” que vous jetiez est en fait un blanc d’œuf végétal

L’aquafaba, c’est tout simplement le jus de pois chiches qu’on jette machinalement. On le récupère en égouttant une boîte au naturel ; riche en composés moussants, il se comporte comme un blanc d’œuf quand on le fouette. Environ 30 g remplacent un blanc, donc 150 ml valent cinq blancs montés. On privilégie le jus de conserve, plus concentré et plus facile à réussir que l’eau de cuisson maison.

La recette express : mousse au chocolat vegan au jus de pois chiche

Pour une mousse au chocolat anti-gaspi jus de pois chiche vraiment aérienne, on glisse aquafaba, saladier et fouets au frais une quinzaine de minutes. Froid, ce jus se transforme plus vite en neige végétale. On fouette ensuite à pleine puissance 5 à 10 minutes, jusqu’aux pics fermes qui ne bougent plus quand on incline le bol.

Quand la mousse tient, on ajoute la pincée de sel puis le sucre en pluie. En parallèle, on fait fondre le chocolat noir au bain-marie jusqu’à ce qu’il soit lisse et tiède ; trop chaud, il fait retomber l’aquafaba monté en neige.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter le jus froid dans un saladier. Technique : Fouetter l’aquafaba avec sel et sucre en pluie. Cuisson : Faire fondre le chocolat au bain-marie, laisser tiédir. Finition : Incorporer la neige au chocolat, remplir, réfrigérer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Dans l’aquafaba, protéines et saponines se déploient sous le fouet et emprisonnent l’air comme un blanc d’œuf. Le chocolat fige au froid et fixe la texture. ✨ Le twist gourmand : Zeste d’orange, trait d’expresso ou lait végétal infusé parfument la base sans changer la structure. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser un chocolat encore brûlant sur la neige ou s’arrêter de fouetter trop tôt ; la mousse retombe et reste lourde.

Variantes, service et conservation de votre mousse magique

On sert cette mousse au chocolat vegan aquafaba froide, avec copeaux de chocolat ou fruits. L’aquafaba se congèle aussi en glaçons, pratique pour mousses ou meringues. Ce jus contient des FODMAP ; si l’intestin est fragile, on reste sur de petites portions.