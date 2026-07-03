Apéro : cette tartinade verte fait disparaître un plateau entier en 10 min si vous évitez ce geste fatal

Apéro entre amis, toasts brûlants, bol vert fluo : cette tartinade de petits pois à la menthe fait l’unanimité en quelques bouchées. Trois gestes discrets suffisent à transformer ce classique en plateau qui disparaît.

Sur la table, des tranches de pain encore tièdes, un bol vert éclatant, une odeur de menthe et de citron qui flotte ; on voit déjà les mains se tendre. À la première bouchée, la texture accroche juste ce qu’il faut, entre fondant et léger grain.

Les petits pois restent frais, le fromage relève, le citron réveille sans écraser. On tartine, on retartine, et le plateau disparaît presque sans un mot. Pour obtenir cette tartinade de petits pois à la menthe qui fait tout finir en 10 minutes, trois gestes changent tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de petits pois (frais écossés ou surgelés)

✅ 40 g de parmesan râpé, plus un peu pour les copeaux

✅ 10 à 12 feuilles de menthe fraîche, rincées et séchées

✅ 1 citron, 4 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre, ail facultatif

La tartinade verte qui fait disparaître les toasts

Cette tartinade joue sur un équilibre simple : douceur des petits pois, fraîcheur de la menthe, relief du citron, profondeur du parmesan. On obtient une couleur vive et un goût net, qui donne envie d’y revenir.

Surtout, la texture reste légèrement granuleuse. On n’est pas sur une purée de bébé mais sur une préparation épaisse qui s’étale bien, accroche au pain et offre une vraie mâche à chaque bouchée.

La méthode express pour une tartinade qui reste verte et fraîche

Première clé : la cuisson. On jette les petits pois dans une eau bouillante bien salée pour 2 à 3 minutes, pas plus, puis on les plonge aussitôt dans un grand bol d’eau glacée. La couleur reste éclatante et la sensation en bouche, très fraîche.

Deuxième clé : le mixeur. On travaille par à-coups avec les petits pois égouttés, la menthe, le citron, le parmesan, l’huile, sel et poivre. On s’arrête dès que la tartinade est épaisse, lisse par endroits, mais encore texturée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les petits pois 2 à 3 minutes dans l’eau bouillante salée, puis les refroidir immédiatement dans l’eau glacée et bien les égoutter. Technique : Les verser au mixeur avec menthe, parmesan, zeste et jus de citron, huile d’olive, sel, poivre et ail si on le souhaite. Cuisson : Griller des tranches de pain jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées et croustillantes, au grille-pain ou quelques minutes au four. Finition : Étaler la tartinade froide sur le pain chaud, ajouter copeaux de parmesan, graines ou feta, puis un tour de poivre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 15 min actives 🔍 Le secret de l’expert Cuisson très courte, eau glacée et mixage par à-coups préservent couleur, parfum et texture, pour une tartinade vive et gourmande. ✨ Le twist gourmand : Servir sur pain brûlant, avec pistaches concassées et, pour les amateurs, un œuf mollet au jaune coulant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson ou mixer trop longtemps : la couleur ternit, la texture devient farineuse et monotone.

Servir, conserver et varier la tartinade de petits pois à la menthe

On tartine généreusement au dernier moment pour garder le contraste chaud-froid. La tartinade se conserve 24 heures au réfrigérateur, bien filmée. Elle supporte aussi très bien quelques dés de feta, un peu de roquette mixée ou des graines croquantes au moment de servir.