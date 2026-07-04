Jardin sec : cet arbuste méditerranéen jaune et parfumé supporte la canicule, mais il ne pardonne pas une erreur

Canicules à répétition, massifs brûlés, lavandes épuisées : beaucoup de jardins secs manquent de couleur et de vie. Et si la coronille glauque devenait l'alliée en or de vos étés ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Coronilla valentina subsp. glauca 🌸 Nom courant Coronille glauque, coronille de Valence 📏 Dimensions 1 à 1,5 m de haut x 1 à 1,5 m de large ☀️ Exposition Plein soleil, légère mi-ombre en climat très chaud ❄️ Rusticité Jusqu’à -10 °C à -5 °C en sol très bien drainé 🍂 Feuillage Persistant, vert bleuté, finement découpé

Chaque été, le scénario se répète : massifs en berne, pelouses grillées, arrosages limités. Beaucoup de jardins ressemblent alors à un décor de fin de saison, alors que le soleil brille encore haut. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des arbustes capables d’encaisser ces conditions sans perdre leur charme.

Parmi eux, la coronille glauque reste étonnamment discrète en jardinerie. Cet arbuste venu du bassin méditerranéen fleurit jaune vif, exhale un parfum de miel et supporte les étés secs bien mieux que la plupart des chouchous des massifs. De quoi intriguer tout jardin sec qui se cherche une vraie vedette.

Coronille glauque : le petit soleil qui réveille les jardins secs

Originaire des garrigues et maquis du pourtour méditerranéen, Coronilla valentina subsp. glauca forme un coussin arrondi, léger, au feuillage persistant vert bleuté. En fin d’hiver et au printemps, ses fleurs en petits bouquets jaune vif s’alignent comme des couronnes le long des rameaux et illuminent instantanément un talus ou un massif minéral.

Son parfum délicat, souvent décrit comme une note miellée, se révèle dès que l’air se réchauffe. Les abeilles et autres butineurs ne s’y trompent pas : cette plante mellifère devient une vraie station-service au moment où peu d’autres fleurs sont ouvertes dans le jardin.

Bien la planter : erreurs fréquentes dans un jardin sec

La coronille adore les conditions que beaucoup d’arbustes redoutent : plein soleil, sol pauvre, caillouteux, même calcaire, et arrosages très espacés une fois installée. Dans un véritable jardin sec – ce type d’espace où l’on limite volontairement l’eau et où les plantes sont choisies pour leur résistance à la chaleur et à la sécheresse – elle se sent comme chez elle.

Nous avons tous déjà tenté de « sauver » une plante méditerranéenne en l’arrosant trop ou en la glissant dans une bonne terre noire lourde. C’est l’erreur classique avec la coronille : ses racines détestent l’eau stagnante. En sol argileux ou humide, mieux vaut créer une butte très drainante avec graviers et sable, ou la cultiver en grand pot percé, dans un mélange léger posé sur un lit de drainage.

Un arbuste durable, mellifère et presque sans entretien

Une fois bien installée, la coronille a demandé peu d’attention : quelques arrosages profonds sa première année, presque rien ensuite, hormis en cas de canicule prolongée. Une taille légère juste après la grande floraison, pour raccourcir les rameaux défleuris, suffit à garder une jolie forme compacte et à encourager les remontées de fleurs en fin d’été.

Sa durée de vie tourne souvent autour d’une dizaine d’années, mais elle se bouture très facilement en fin d’été et se ressème parfois d’elle-même. Dans un massif de jardin sec associant lavandes, romarins, cistes ou céanothes, la coronille apporte la touche jaune solaire et parfumée qui manque souvent, tout en enrichissant légèrement le sol grâce à ses racines de Fabacée capables de fixer l’azote.