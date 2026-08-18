Sécheresse, canicule, restrictions d’eau : ces plantes increvables sauvent votre jardin sans arrosage ou presque

Entre étés 2022 et 2026, la sécheresse transforme les jardins français en terrains brûlés. Quels végétaux continueront à fleurir sans arrosage ou presque ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Lavandula angustifolia 🌸 Nom courant Lavande vraie 📏 Dimensions 60 à 80 cm de haut x 60 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil, sol bien drainé, plutôt pauvre et caillouteux ❄️ Rusticité -15 °C à -20 °C environ 🍂 Feuillage Persistant à semi-persistant, aromatique, gris argenté

Canicule annoncée, pluie absente pendant des semaines, pelouse couleur paille… Dans de nombreuses régions, l’été 2026 a ressemblé à un mois d’août sans fin. Pendant que les hêtres grillent et que les jeunes gazons se dessèchent, les restrictions d’arrosage s’enchaînent et la moindre goutte d’eau devient précieuse au jardin.

Pourtant, certains massifs restent étonnamment verts, presque indifférents aux 35 °C et à des semaines entières sans pluie. Des lavandes aux sedums, ces plantes résistantes à la sécheresse ont déjà sauvé bien des jardins. Comment les choisir et les installer pour qu’elles deviennent la base d’un extérieur beau et résilient ?

Un climat bouleversé, un jardin à repenser

Les canicules ne sont plus des exceptions, elles se sont installées dans nos étés. Dans le Lot, un coordinateur de l’ONF a résumé la situation en quelques mots glaçants : « Les végétaux et les arbres sont moribonds. » (La Dépêche). Quand l’hygrométrie des plantes est passée sous 27 %, même des essences réputées coriaces ont commencé à dépérir.

Dans les villes comme Quimper, les grands hêtres et les châtaigniers ont déjà perdu une partie de leur feuillage, alors que des lavandes brûlées de soleil continuent de fleurir sans broncher. Ce contraste a poussé de nombreux jardiniers à imaginer un jardin sec, inspiré des paysages méditerranéens, où chaque végétal sait vivre avec peu d’eau.

Ces plantes qui ne bronchent pas sous la canicule

Nous avons tous déjà vu nos bégonias s’affaisser au premier week-end de chaleur. À l’inverse, certaines familles adorent le soleil et la terre qui se craquelle.

Les aromatiques méditerranéennes : lavande (Lavandula angustifolia), romarin, thym, santoline, sauges arbustives. Leur feuillage petit, souvent gris, limite l’évaporation et supporte les étés brûlants dans un sol pierreux bien drainé.

Les vivaces et graminées ornementales : gaura, achillée, vergerette, mais aussi Stipa tenuifolia, fétuque bleue ou pennisetums. Leurs racines profondes vont chercher l’eau en profondeur.

: gaura, achillée, vergerette, mais aussi Stipa tenuifolia, fétuque bleue ou pennisetums. Leurs racines profondes vont chercher l’eau en profondeur. Les plantes grasses : sedums, joubarbes, agaves, grandes euphorbes. Elles stockent l’eau dans leurs feuilles charnues et continuent d’illuminer talus, rocailles et pots au soleil.

Toutes réclament malgré tout une vraie surveillance la première année. Un arrosage copieux mais espacé les a aidées à plonger leurs racines en profondeur avant de devenir presque autonomes.

Installer un jardin sec beau… et durable

Pour que ces végétaux donnent le meilleur, le calendrier et le sol ont joué un rôle clé. Les plantations ont été réalisées de préférence en automne ou au tout début du printemps, loin des pics de chaleur. Le terrain a été ameubli en profondeur, drainé avec du gravier si nécessaire, puis couvert d’un paillage organique qui a gardé la fraîcheur et limité les mauvaises herbes.

Au fil des saisons, quelques gestes ont fait la différence : regrouper ces plantes au plein soleil, accepter qu’une pelouse jaunit plutôt que de l’arroser sans fin, limiter l’enrobé autour des arbres et réserver les rares arrosages nocturnes aux jeunes sujets. Peu à peu, le jardin s’est transformé en refuge lumineux, capable d’encaisser sécheresse, chaleur extrême et manque d’eau sans perdre son charme.