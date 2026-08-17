Cette plante aromatique méconnue embaume tout votre jardin en un clin d’œil si vous évitez cette erreur

Sur une terrasse ou un balcon, un simple pot de verveine citronnelle peut transformer l’air du soir en nuage de citron frais. Où la placer et comment la cultiver pour profiter pleinement de ce parfum ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Aloysia citrodora (syn. Aloysia triphylla) 🌸 Nom courant verveine citronnelle, verveine citronnée 📏 Dimensions 1 à 1,5 m x 0,6 à 1 m ☀️ Exposition Plein soleil ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -5 °C en sol bien drainé 🍂 Feuillage Caduc à semi-persistant, très parfumé

Une soirée d’été, les verres tintent, les amis s’installent… et soudain, une odeur de citron frais enveloppe la terrasse. Pas de bougie parfumée, pas de diffuseur électrique, juste un arbuste léger posé près de la table, dont les feuilles libèrent leur parfum au moindre souffle de vent ou au passage d’une main curieuse.

Cette magicienne discrète, c’est la verveine citronnelle, un petit arbuste venu d’Amérique du Sud qui a conquis les jardins européens. Cultivée en pot ou en pleine terre selon le climat, elle a déjà transformé bien des balcons en salon d’été parfumé. Reste à savoir comment l’installer et la chouchouter pour qu’elle embaume tout votre jardin en un clin d’œil.

Verveine citronnelle : un arbuste léger, au parfum très puissant

Botaniquement, la verveine citronnelle (Aloysia citrodora) appartient à la famille des Verbénacées. Ses longues tiges fines portent des feuilles étroites, vert clair, souvent groupées par trois. Il suffit de les froisser pour qu’un parfum citronné intense s’échappe, plus frais et délicat que celui de la vraie citronnelle de cuisine, qui est une graminée (Cymbopogon) sans lien avec elle.

Originaire du Chili et de l’Argentine, cette verveine a été introduite en Europe au XVIIe siècle et s’est peu à peu imposée dans les jardins aromatiques. Sous nos climats, elle forme un buisson d’environ un mètre de haut, qui perd son feuillage en hiver avant de repartir au printemps. Ses petites fleurs blanches ou rosées restent discrètes ; ici, la star, c’est vraiment le feuillage et son parfum.

Où l’installer pour parfumer tout votre jardin ?

Nous avons tous déjà planté une aromatique au mauvais endroit… et été déçus. La verveine citronnelle aime la chaleur, le plein soleil et un sol léger, bien drainé mais gardant un peu de fraîcheur l’été. Elle supporte seulement de courtes gelées autour de -5 °C ; en climat doux, elle vit en pleine terre, ailleurs on la cultive en pot pour la rentrer à l’abri l’hiver.

Pour profiter au maximum de son parfum, le placement change tout. Quelques idées efficaces :

en grand pot à côté de la table de jardin, pour que chaque geste libère son odeur ;

sous une fenêtre souvent ouverte, comme la cuisine ou la chambre ;

le long d’une allée ou près de la porte d’entrée, afin qu’on la frôle en passant ;

du côté d’où vient la brise du soir, pour que le parfum soit porté vers le coin salon extérieur.

Du jardin à la tasse : entretien facile et usages gourmands

Côté entretien, cette plante a surtout besoin de lumière et d’un peu d’attention à l’arrosage en été. Un bon paillage garde la fraîcheur au pied. En fin d’hiver, on a rabattu les tiges d’un tiers pour garder un buisson compact et bien feuillu, parfait pour les récoltes. En pot, un local lumineux et hors gel suffit pour l’hivernage, même si elle se dénude complètement.

Ses feuilles se cueillent tout l’été, fraîches pour une infusion ou ciselées sur un poisson, une volaille, une salade de fruits. Elles se sèchent aussi très bien et gardent leur parfum pendant de longs mois dans un bocal hermétique. Petit bonus : quelques feuilles dans un sachet de tissu glissées dans l’armoire parfument le linge avec la même douceur citronnée que votre jardin du soir.