Salon de jardin : ce réflexe avant l’hiver fabrique en silence les taches noires qui le ruinent au printemps

Chaque printemps, des milliers de salons de jardin français ressortent couverts de taches noires après des mois passés sous une housse soi-disant protectrice. Et si votre façon d’hivernage était justement en cause ?

Au premier rayon de soleil du printemps, on soulève la housse et le choc est là : canapé en résine tressée piqué de petites marques sombres, chaises qui sentent le renfermé, table constellée de traces impossibles à frotter. Les fameuses taches noires de moisissure ont encore gagné la partie.

Le réflexe paraît pourtant logique : à l’automne, tout le monde glisse son salon de jardin sous une housse bien fermée, persuadé de le mettre à l’abri de la pluie et du gel. C’est justement cette protection trop zélée qui fabrique, en silence, les taches noires salon de jardin.

Le piège de la housse “protectrice” qui fabrique vos taches noires

Nous avons tous déjà dégainé une grosse bâche plastique étanche dès les premières pluies, en pensant bien faire. Problème : ce couvercle hermétique bloque non seulement la pluie, mais aussi l’air. Avec les variations de température, l’humidité du sol et de l’air se condense, perle sous la housse et retombe sur le mobilier.

Résultat, votre salon devient une petite serre à champignons. L’eau reste piégée pendant des mois dans les fibres du bois, les interstices de la résine tressée ou les vis du métal. Au fil de l’hiver, ces zones humides nourrissent les moisissures, qui se manifestent au printemps par des taches noires incrustées.

Les deux erreurs fatales avant de couvrir le salon de jardin

La première erreur est de bâcher un mobilier encore humide : pluie de la veille, rosée du matin, coussins à peine secs… Toute cette eau invisible se retrouve enfermée. Comme le rappelle Trucmania, « si la fine pellicule d’eau stagne, la redoutable moisissure gagne indéniablement du terrain ».

La seconde, tout aussi fréquente, consiste à oublier le grand nettoyage de fin de saison. Poussières, pollens, miettes de repas, traces de crème solaire collées sur les accoudoirs deviennent un buffet à volonté pour les champignons dès que l’humidité s’installe sous la housse.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies réalisées Élevées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un salon propre, parfaitement sec et sous une housse ventilée ne reste jamais assez humide pour que les moisissures s’installent. 💡 Le petit plus : Sur les tables, un seau retourné crée la pente qui fait glisser la pluie. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Bâcher à la hâte un salon encore humide et sale avec une bâche plastique étanche plaquée au sol.

La bonne routine d’hivernage pour dire adieu aux taches noires

Avant de ranger, un nettoyage doux mais minutieux fait toute la différence. Une brosse souple, de l’eau tiède et du savon noir suffisent pour la plupart des matériaux ; le bicarbonate de soude aide à délaver les marques tenaces. On rince à l’eau claire, sans nettoyeur haute pression qui abîme joints et surfaces.

Dépoussiérer chaque recoin, surtout les rainures.

Laisser sécher dehors au moins vingt-quatre heures.

Surélever les pieds pour éviter l’eau stagnante.

Créer un léger dôme sur la table pour faire ruisseler la pluie.

Ensuite, on installe une housse respirante en tissu tissé, avec aérateurs latéraux, facile à trouver chez Botanic, Jardiland ou Leroy Merlin. Les coussins passent, eux, l’hiver au sec à l’intérieur. Petit bonus : un modèle légèrement ample laisse l’air circuler et limite le retour des taches noires salon de jardin.