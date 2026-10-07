Tomates : cette erreur d’octobre que font tous les jardiniers prépare en silence le mildiou de juin
En octobre, épuisé par la saison, j’ai laissé mes fanes de tomates au sol en pensant nourrir la terre. En juin, au premier plant qui noircit, tout a basculé.
En octobre, le potager fatigue autant que le jardinier. Les tomates ont donné, les pieds sèchent, les fanes s’affaissent au sol. Alors, par manque de temps, on les laisse là, en se disant que ça fera un paillage et que l’hiver fera le reste.
Le problème se réveille des mois plus tard. En juin, malgré de beaux plants neufs, des taches brunes apparaissent, le feuillage noircit en quelques jours, les fruits pourrissent avant de rougir. Ce scénario, beaucoup l’ont vécu sans comprendre que l’origine se trouvait… dans les fanes abandonnées d’octobre.
Octobre : quand les fanes de tomates semblent inoffensives
Nous avons tous déjà cédé à cette fausse bonne idée : laisser les fanes de tomates se décomposer sur place, comme un tapis protecteur. Visuellement, la parcelle semble propre, la nature semble « ranger » le potager, et personne n’imagine qu’un foyer de maladie est en train de se constituer.
Ces tiges, feuilles et fruits oubliés créent pourtant un matelas humide, à l’abri du vent. Entre deux averses d’automne, la surface reste tiède et mouillée, exactement ce qu’aiment les champignons. Le sol se transforme en refuge discret, prêt à relancer l’infection dès le retour des beaux jours.
Sous les fanes au sol, le mildiou prépare déjà son retour
Derrière ce scénario se cache le mildiou, causé par Phytophthora infestans. Ce micro-organisme adore l’humidité mais supporte très bien le froid : dans les fanes et débris au sol, ses spores restent en dormance cinq à six mois, tout l’hiver, sans être détruites par les gelées.
Au printemps, quand la douceur et les pluies reviennent, ces spores se réveillent et contaminent les nouveaux plants. Tomates et pommes de terre, toutes deux de la famille des solanacées, partagent ce même parasite : plantées côte à côte, elles se contaminent très vite. Les premiers signaux, souvent dès juin, sont des taches brunâtres, un duvet blanchâtre au revers des feuilles, puis un feuillage qui noircit et des fruits qui s’abîment avant maturité.
Le rituel d’octobre à adopter pour un potager serein en juin
La bonne nouvelle, c’est qu’un rituel d’octobre suffit à casser ce cycle. Les maraîchers ont pris l’habitude de soulever chaque touffe de fanes restée au potager, d’examiner la face inférieure des feuilles et la base des tiges, là où les taches et le duvet de mildiou se nichent en premier.
- Arracher fanes, feuilles, fruits tombés et pommes de terre oubliées sur la parcelle.
- Sortir tous les débris suspects du jardin, en déchèterie ou via la collecte des déchets verts.
- Ne pas les mettre au compost domestique, nettoyer tuteurs et outils, et pratiquer la rotation des cultures.
En bref
- En octobre, un jardinier amateur laisse ses fanes de tomates au sol pour pailler, puis voit son potager tourner au cauchemar dès juin. 🌱
- Le mildiou profite alors des débris humides, se cache tout l’hiver dans le sol et ressurgit sur tomates et pommes de terre vigoureuses. 🍅
- Un simple rituel d’octobre, inspiré des maraîchers, suffit pourtant à briser ce cycle invisible et à sauver les récoltes suivantes. 🔍
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