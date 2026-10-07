Tomates : cette erreur d’octobre que font tous les jardiniers prépare en silence le mildiou de juin

En octobre, épuisé par la saison, j’ai laissé mes fanes de tomates au sol en pensant nourrir la terre. En juin, au premier plant qui noircit, tout a basculé.

En octobre, le potager fatigue autant que le jardinier. Les tomates ont donné, les pieds sèchent, les fanes s’affaissent au sol. Alors, par manque de temps, on les laisse là, en se disant que ça fera un paillage et que l’hiver fera le reste.

Le problème se réveille des mois plus tard. En juin, malgré de beaux plants neufs, des taches brunes apparaissent, le feuillage noircit en quelques jours, les fruits pourrissent avant de rougir. Ce scénario, beaucoup l’ont vécu sans comprendre que l’origine se trouvait… dans les fanes abandonnées d’octobre.

Octobre : quand les fanes de tomates semblent inoffensives

Nous avons tous déjà cédé à cette fausse bonne idée : laisser les fanes de tomates se décomposer sur place, comme un tapis protecteur. Visuellement, la parcelle semble propre, la nature semble « ranger » le potager, et personne n’imagine qu’un foyer de maladie est en train de se constituer.

Ces tiges, feuilles et fruits oubliés créent pourtant un matelas humide, à l’abri du vent. Entre deux averses d’automne, la surface reste tiède et mouillée, exactement ce qu’aiment les champignons. Le sol se transforme en refuge discret, prêt à relancer l’infection dès le retour des beaux jours.

Sous les fanes au sol, le mildiou prépare déjà son retour

Derrière ce scénario se cache le mildiou, causé par Phytophthora infestans. Ce micro-organisme adore l’humidité mais supporte très bien le froid : dans les fanes et débris au sol, ses spores restent en dormance cinq à six mois, tout l’hiver, sans être détruites par les gelées.

Au printemps, quand la douceur et les pluies reviennent, ces spores se réveillent et contaminent les nouveaux plants. Tomates et pommes de terre, toutes deux de la famille des solanacées, partagent ce même parasite : plantées côte à côte, elles se contaminent très vite. Les premiers signaux, souvent dès juin, sont des taches brunâtres, un duvet blanchâtre au revers des feuilles, puis un feuillage qui noircit et des fruits qui s’abîment avant maturité.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné 1 h en octobre 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant tôt les fanes et fruits suspects, puis en les évacuant hors du jardin, on supprime le principal réservoir hivernal de mildiou autour des tomates. 💡 Le petit plus : Profiter de ce nettoyage pour désinfecter tuteurs et ficelles évite de réintroduire la maladie dès la plantation suivante. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser les fanes tachées au pied des plants ou les jeter au compost familial en pensant que l’hiver les fera disparaître.

Le rituel d’octobre à adopter pour un potager serein en juin

La bonne nouvelle, c’est qu’un rituel d’octobre suffit à casser ce cycle. Les maraîchers ont pris l’habitude de soulever chaque touffe de fanes restée au potager, d’examiner la face inférieure des feuilles et la base des tiges, là où les taches et le duvet de mildiou se nichent en premier.

Arracher fanes, feuilles, fruits tombés et pommes de terre oubliées sur la parcelle.

Sortir tous les débris suspects du jardin, en déchèterie ou via la collecte des déchets verts.

Ne pas les mettre au compost domestique, nettoyer tuteurs et outils, et pratiquer la rotation des cultures.