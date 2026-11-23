En novembre, quelques réglages précis pour planter l’ail d’automne peuvent transformer des bulbes chétifs en récolte généreuse. Quels gestes les maraîchers gardent-ils en tête au moment de planter l’ail en novembre ?

Au potager, beaucoup se retrouvent en été avec de belles tiges d’ail… et des têtes minuscules qui sèchent vite. Ce n’est ni la variété ni la météo qui expliquent tout, mais souvent quelques gestes approximatifs posés dans la terre des mois plus tôt.

Pour celles et ceux qui veulent planter l’ail en novembre, la bonne nouvelle tient en une phrase : il est encore temps de tout changer pour la prochaine récolte. Trois mesures simples, sur la profondeur, l’espacement et l’emplacement suffisent à gonfler les têtes.

En novembre, l’ail d’automne trouve encore sa place

Les variétés d’ail blanc et violet, dites d’automne, se plantent de mi-octobre à mi-décembre, dès que la terre est ressuyée, ni gelée ni détrempée. En climat doux ou océanique, novembre est souvent la meilleure fenêtre : la terre reste tiède, l’humidité revient et les caïeux commencent à s’enraciner avant l’hiver.

Profondeur et espacement : les deux mesures qui changent tout

Première mesure à régler : la profondeur. Nous avons tous déjà glissé des gousses « au jugé », trop près de la surface… Résultat, alternance gel-dégel, pourriture, têtes rabougries. Les recommandations s’accordent : en sol meuble et bien drainé, on vise environ 5 cm de profondeur, pointe vers le haut ; dans les régions aux hivers rigoureux, on peut descendre à 7 voire 10 cm, tandis qu’en terre lourde et humide on reste vers 3 à 4 cm, de préférence sur une butte pour évacuer l’eau.

Deuxième mesure clé pour planter l’ail en novembre : l’espacement. On compte en général 10 à 15 cm entre deux caïeux, jusqu’à 20 cm pour viser de très grosses têtes, et 25 à 30 cm entre les rangs. Planter serré donne beaucoup de petits bulbes qui se gênent ; en laissant plus de place, chaque plant profite mieux de l’eau et des nutriments. La Royal Horticultural Society rappelle qu’un à deux mois de froid entre 0 et 10 °C déclenchent la formation des caïeux à l’intérieur du bulbe.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Taille des bulbes Plus grande 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Profondeur, espace et rotation favorisent des bulbes vigoureux. 💡 Le petit plus : Utiliser seulement de gros caïeux fermes et sains. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Replanter chaque année au même endroit, en sol lourd.

Troisième mesure : rotation, sol et paillage pour des bulbes en pleine forme

La troisième mesure se prépare sur plusieurs années : la rotation. L’ail, comme l’oignon, l’échalote ou le poireau, ne revient pas au même endroit avant au moins deux ans, et idéalement quatre à cinq ans. Cette pause limite les maladies de sol tenaces, notamment la pourriture blanche.

Côté sol, l’ail aime une terre meuble, fertile mais drainée, avec un pH légèrement acide à neutre, autour de 6,2 à 7. On désherbe, on griffe léger, on apporte un peu de compost mûr, mais ni fumier frais ni excès d’azote. Petit bonus : un paillage de paille ou de feuilles mortes broyées sur 5 à 10 cm protège du gel et des écarts de température ; au printemps, on l’écarte autour des jeunes pousses, l’ail craignant bien plus l’humidité stagnante que le froid.