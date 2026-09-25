Feuilles mortes : cette erreur d’automne au potager affame votre sol, ce geste simple conseillé par un maraîcher

Chaque automne, des montagnes de feuilles mortes s’accumulent au bord du potager, prêtes à être étalées en tapis protecteur. Selon un maraîcher, un détail change tout pour la santé du sol.

Dans la brouette, les feuilles mortes rouge et or s’empilent, et la tentation est grande de les verser telles quelles sur les planches du potager. Geste simple, zéro déchet, qui semble offrir un paillage parfait… mais qui peut, en réalité, étouffer votre sol.

Car sous vos pieds, tout se joue dans les premiers centimètres de terre, là où vit près de 90 % de la microfaune. Vers de terre, bactéries, champignons ont besoin d’air, d’eau et d’azote ; un tapis de feuilles entières vient souvent rompre cet équilibre fragile.

Pourquoi étaler les feuilles mortes telles quelles peut nuire au potager

Étaler les feuilles mortes en couche épaisse pour faire un paillage du potager forme vite une croûte quasiment imperméable, surtout après la pluie. L’eau ruisselle au lieu de pénétrer, l’air circule mal, et la vie du sol ralentit au lieu d’être stimulée. Sous ce couvercle, la terre se compacte.

Autre effet caché : ces feuilles très riches en carbone demandent beaucoup d’azote pour se décomposer. Les micro-organismes vont le puiser dans le sol, au détriment des légumes : c’est la fameuse faim d’azote. Feuilles de tilleul, d’érable ou de fruitiers se dégradent vite ; chêne, hêtre ou laurier beaucoup moins.

La méthode d’un maraîcher pour les utiliser sans abîmer la terre

Nous avons tous déjà vidé notre brouette de feuilles sur un coin de potager en pensant bien faire. Le maraîcher, lui, commence toujours par les broyer, avec une tondeuse ou un broyeur. En petits morceaux, la surface de contact augmente et la décomposition s’accélère sans étouffer le sol.

Deuxième réflexe : mélanger ces fragments avec une matière riche en azote, comme le marc de café ou des tontes de gazon fraîches. Ce duo équilibre le rapport carbone/azote et limite la faim d’azote. Seule réserve : isoler les feuilles de noyer, d’eucalyptus et de laurier-cerise, à composter longtemps à part. Et évitez les feuilles ramassées le long des routes ou sous des arbres traités chimiquement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget 0 € de paillage acheté 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le broyage accélère la décomposition et l’apport d’azote évite que les feuilles ne privent les légumes de nutriments. 💡 Le petit plus : Ajoutez un peu de compost mûr au mélange pour booster encore la vie du sol. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Étaler une épaisse couche de feuilles entières, surtout de noyer, d’eucalyptus ou de laurier-cerise, sans broyage ni apport azoté.

Quand mettre ce paillage et ce qu’il change pour le printemps

L’automne, de fin septembre aux premières gelées, est le moment idéal pour installer ce mélange sur les planches nues. Étalez une couche de 3 à 5 cm, comme le recommande l’ADEME, en évitant le collet des plantes. Le surplus part au compost, où feuilles et gazon se transforment en humus en 6 à 12 mois.

Sous ce manteau léger, le sol travaille pour vous tout l’hiver. Les semis de printemps, notamment carottes et fèves, profitent alors d’une levée plus régulière, d’un enracinement plus facile et de moins de désherbage à prévoir.