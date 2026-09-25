Hérisson dans votre jardin : ce n’est pas le chat ni le froid, mais cet objet oublié qui peut le tuer en 2 heures
Présent dans nos jardins français, le hérisson d’Europe dépend de nos gestes pour survivre aux nuits froides et aux canicules. Un objet banal oublié dehors devient pourtant le danger numéro un de ce voisin piquant.
Le soir tombe, le jardin se calme, un léger froissement de feuilles trahit le hérisson d’Europe qui part en chasse. Sous les arbustes, ce petit mammifère paraît à l’abri des chats du quartier et des premiers froids. Pourtant, à quelques mètres, un objet banal peut lui coûter la vie.
Cet animal protégé compte sur nos jardins, même urbains, pour se nourrir et préparer son hibernation. Le froid, il le gère en se blottissant dans un nid de feuilles, et les chats l’évitent la plupart du temps. Ce qui le menace vraiment, c’est une simple soucoupe ou un seau oublié dehors, où il peut s’épuiser puis se noyer en moins de deux heures.
Hérisson au jardin : un allié discret, très vulnérable en ce moment
À l’automne, puis aux premiers redoux, le hérisson parcourt chaque nuit de longs mètres pour débusquer limaces, vers et insectes. Il doit faire assez de réserves de graisse pour tenir tout l’hiver en hibernation. En période de canicule au‑dessus de 30 °C, il sort aussi plus tôt pour chercher de l’eau, déjà affaibli par la chaleur.
Le jardin devient alors vital, mais aussi plein de pièges. Sa vue est médiocre, il se repère surtout grâce à son odorat. Il suit donc la moindre odeur d’humidité ou de nourriture sans percevoir le vide devant lui. C’est là que le principal danger hérisson jardin se cache, bien plus qu’un chat curieux ou qu’une nuit glaciale.
L’objet n°1 à risque : soucoupe, seau ou bassine oubliés dehors
Nous avons tous déjà posé des soucoupes sous les pots, laissé une bassine se remplir d’eau de pluie ou oublié un seau près du potager. Pour le hérisson, ces récipients à parois lisses se transforment en véritables pièges. Attiré par l’eau, il tombe dedans, ne trouve aucune prise avec ses pattes courtes et s’épuise à tenter de remonter.
Si le contenant est plein, la noyade arrive vite ; s’il est vide, l’animal peut mourir de froid ou de faim après des heures de stress. La parade tient en quelques gestes : rentrer ou retourner seaux et bassines, vider les soucoupes profondes, ou y placer une petite rampe et ne laisser que 2 à 3 cm d’eau, surtout par temps chaud.
Les autres pièges à désamorcer pour un jardin vraiment sûr
Les autres objets dangereux agissent plus discrètement, mais ils comptent aussi. Filets posés au ras du sol, grillages sans ouverture, cordes et câbles qui traînent peuvent retenir les pattes ou le cou du hérisson. Surélever les filets d’au moins 20 cm et ménager un passage d’environ 13 cm dans les clôtures lui permettent de circuler sans se blesser.
Produits antilimaces, désherbants et vieux plastiques abandonnés ajoutent au tableau : ils empoisonnent directement l’animal ou suppriment ses proies. Un rapide tour du jardin, surtout avant l’hiver ou une canicule, suffit à ramasser déchets, ranger outils et choisir des méthodes de jardinage plus naturelles.
Sources
En bref
- 🦔 À l’automne et en période de canicule, le hérisson d’Europe traverse nos jardins, espèce protégée classée « quasi menacée » sur la Liste rouge.
- ⚠️ Un objet du quotidien oublié dehors se transforme en piège mortel pour ce mammifère nocturne, surtout près des points d’eau et des zones de passage.
- 🌿 Gestes simples, tour du jardin en dix minutes et quelques aménagements suffisent à réduire ce danger au jardin, mais encore faut-il savoir où regarder.
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