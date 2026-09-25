Pompes funèbres : à partir du 1er octobre, exigez cette fiche clé qui peut vous éviter des centaines d’euros

Familles en deuil, pressées de signer chez les pompes funèbres, seront bientôt face à une notice d'information funéraire identique partout en France. À partir du 1er octobre 2026, ce document obligatoire promet de remettre un peu d'équilibre dans la discussion, à condition de savoir s'en servir.

Quand un décès survient, les proches se retrouvent en quelques heures dans un bureau de pompes funèbres, à signer des documents qu’ils ne lisent parfois qu’à moitié. Entre la peine, l’urgence et un vocabulaire technique, il est facile d’accepter des prestations dont on n’a pas vraiment besoin.

À partir du 1er octobre 2026, une simple feuille A4 va pourtant changer la donne. Cette notice d’information funéraire devra être proposée à chaque famille avant toute signature. Un document unique, neutre, pensé pour vous aider à garder la main sur des obsèques qui coûtent souvent plusieurs milliers d’euros.

À partir du 1er octobre 2026, une nouvelle fiche obligatoire chez toutes les pompes funèbres

Cette fiche porte un nom officiel : notice d’information standardisée sur les prestations funéraires. Elle devient obligatoire pour toutes les entreprises de pompes funèbres, régies communales et associations habilitées. Le cadre est fixé par le décret n° 2026‑770 du 13 août 2026 et un arrêté publié au Journal officiel du 14 août, qui créent l’article R. 2223‑24‑1 du code général des collectivités territoriales.

Partout en France, le texte sera strictement le même, sans logo ni publicité. La notice explique vos droits (liberté de choisir l’opérateur, droit à un devis gratuit et sans engagement, possibilité d’en demander plusieurs) et classe clairement les prestations en trois colonnes : obligatoires, liées aux circonstances, ou facultatives. Elle complète le nouveau modèle de devis funéraire entré en vigueur le 1er juillet 2025, conçu pour mettre fin aux abus repérés par la DGCCRF.

Où trouver cette notice : vitrine, accueil, page d’accueil du site

Premier réflexe en arrivant : chercher la notice. Elle doit être consultable librement dans l’établissement, et si l’agence possède une vitrine, affichée de façon lisible depuis l’extérieur. Un simple passant doit pouvoir la lire sans franchir la porte. Avant même de s’asseoir avec le conseiller, prendre quelques minutes devant cette feuille permet déjà de repérer l’essentiel.

La règle vaut aussi en ligne. Si l’opérateur dispose d’un site internet, la notice doit apparaître clairement dès la page d’accueil, sans fouiller dans les petites mentions en bas. Si vous ne la trouvez ni en vitrine ni sur le site, poser la question calmement. Un professionnel sérieux saura vous la montrer tout de suite.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie jusqu’à plusieurs centaines d’euros 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La notice est neutre, standardisée et identique partout en France. Elle sépare noir sur blanc ce qui est imposé par la loi de ce qui relève du simple choix commercial. En la lisant avant le devis, les familles peuvent filtrer les options superflues et limiter la facture sans sacrifier le respect dû au défunt. 💡 Le petit plus : repérer la notice en vitrine, à l’accueil ou sur la page d’accueil du site permet d’entrer en rendez-vous déjà informé, puis de croiser son contenu avec le nouveau modèle de devis funéraire en vigueur depuis 2025 : deux garde-fous pour la même décision. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : signer un devis ou un bon de commande sans avoir lu la notice ni vérifié, ligne par ligne, ce qui est facultatif, en se fiant uniquement au discours du conseiller.

Avant de signer : la check-list express notice + devis

Une fois la notice en main, quelques réflexes simples suffisent à reprendre la main, même en plein chagrin.

Prendre le temps de lire la notice calmement, y compris les exemples de prestations classées comme « facultatives » ou « selon les circonstances ».

Vérifier que les délais indiqués (obsèques en principe sous quatorze jours) et les solutions de conservation du corps correspondent à ce que propose le conseiller.

Au moment où le devis est présenté, comparer chaque ligne avec les trois catégories de la notice : obligatoire, conditionnelle, facultative.

Pour chaque option facultative, demander à quoi elle sert concrètement et si elle peut être retirée ou remplacée par une solution plus simple.

Demander un ou plusieurs autres devis, conserver tous les papiers et, en cas de doute persistant, se tourner vers le médiateur de la consommation, la DGCCRF ou les fiches pratiques de service-public.fr.