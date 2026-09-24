Horoscope du jeudi 24 septembre 2026 : ces signes gâtés par la lune en poissons, d’autres freinés net

Jeudi 24 septembre 2026, Soleil en Balance et Lune en Poissons rendent la journée intensément relationnelle et émotive. Amour, travail, argent, énergie : votre horoscope du jour signe par signe révèle ce qui se joue sans tout dévoiler.

Ce jeudi 24 septembre 2026 n’a rien d’un jour anodin pour les amateurs d’astrologie. Sous une Lune en Poissons presque pleine, les émotions montent, les intuitions se bousculent et les relations prennent une place particulière. On sent bien que quelque chose flotte dans l’air, sans toujours réussir à mettre des mots dessus. Beaucoup auront envie de jeter un œil à leur horoscope du jour avant de se lancer.

Le Soleil vient tout juste d’entrer en Balance, Mercure l’y accompagne et met l’accent sur les dialogues, les compromis, parfois aussi les désaccords qui doivent être éclaircis. En toile de fond, Vénus avance en Scorpion, intensifiant les sentiments, la jalousie comme la passion. L’horoscope du jeudi 24 septembre 2026 signe par signe se joue donc entre quête d’équilibre et vagues émotionnelles. Reste à voir comment chaque signe va surfer sur ce climat.

Le ciel astrologique du jeudi 24 septembre 2026

Dans ce ciel, le Soleil en Balance rappelle l’équinoxe récent et met le projecteur sur la façon dont nous partageons notre temps, notre attention, nos ressources. Mercure, également en Balance et en tension avec Mars en Cancer, encourage les discussions franches mais expose aux paroles qui dépassent la pensée, aux mails envoyés trop vite, aux négociations menées sur un ton un peu trop vif. Les dossiers juridiques, administratifs ou contractuels demandent donc une réelle diplomatie.

De son côté, la Lune en Poissons vient d’entrer dans ce signe et se présente gibbeuse croissante, à deux jours de la pleine Lune en Bélier. Elle colore la journée d’hypersensibilité, de rêverie, d’une envie de se relier aux autres sans filtres. En soirée, son trigone à Vénus en Scorpion favorise les élans de tendresse, les excuses sincères et les gestes de gratitude qui apaisent les tensions.

Horoscope du jeudi 24 septembre 2026 signe par signe

Avec ce décor, chacun des douze signes vit une nuance particulière de cette journée. Les signes de Feu gagnent en élan, les signes d’Eau en intuition, tandis que Terre et Air cherchent surtout à rester cohérents. Pour un regard rapide, voici l’esprit de l’horoscope du 24 septembre 2026, signe par signe, en mêlant amour, travail, finances et énergie du jour, pour vous situer en un clin d’œil.

Bélier : clarifiez vos sentiments sans brusquer.

: clarifiez vos sentiments sans brusquer. Taureau : restez calme, surveillez dépenses et priorités.

: restez calme, surveillez dépenses et priorités. Gémeaux : parlez clairement, évitez les sous-entendus.

: parlez clairement, évitez les sous-entendus. Cancer : misez sur la tendresse quotidienne.

: misez sur la tendresse quotidienne. Lion : exprimez-vous, mais temporisez vos achats.

: exprimez-vous, mais temporisez vos achats. Vierge : organisez-vous, une décision financière mûrit.

: organisez-vous, une décision financière mûrit. Balance : choisissez bien vos mots en amour.

: choisissez bien vos mots en amour. Scorpion : canalisez votre intensité dans vos projets.

: canalisez votre intensité dans vos projets. Sagittaire : concentrez-vous sur un seul objectif.

: concentrez-vous sur un seul objectif. Capricorne : sécurisez contrats, économies et priorités.

: sécurisez contrats, économies et priorités. Verseau : affirmez vos idées sans braquer personne.

: affirmez vos idées sans braquer personne. Poissons : faites confiance à votre intuition renforcée.

Derrière ces mots-clés, certains ressentiront des tensions dans le couple, la nécessité de renouer un dialogue ou d’écouter davantage un proche, quand d’autres profiteront d’un climat de coup de foudre ou de rapprochement discret. Côté travail, plusieurs signes auront l’impression de franchir un cap ou de voir leurs efforts enfin reconnus, tandis que le budget réclame pour tous un peu de sérieux : éviter les achats impulsifs et vérifier les papiers avant de signer. Ces prévisions restent des repères, pas des certitudes.

Les signes favorisés ce 24 septembre 2026

Les signes d’Eau, Cancer, Scorpion et Poissons, sont les mieux accordés à cette Lune en Poissons : eux qui fonctionnent déjà beaucoup au ressenti trouvent aujourd’hui des réponses, des preuves d’affection ou des intuitions utiles.

Les signes de Terre, Taureau, Vierge et Capricorne, peuvent concrétiser un projet ou sécuriser leurs finances, tandis que les signes de Feu et d’Air gagnent à lever le pied pour canaliser nervosité, impulsions et paroles trop rapides.