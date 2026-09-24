Potager en octobre : ne laissez plus la terre nue, les maraîchers la couvrent avec ce tapis naturel méconnu

En octobre, les maraîchers refusent de laisser un potager nu et couvrent leurs planches d’un paillage automnal épais. Entre sol vivant, récoltes boostées et moins de travail, ce geste change la saison froide.

Chaque automne, la scène se répète : le potager est bêché, soigneusement ratissé, la terre laissée nue, comme un parquet fraîchement ciré. Visuellement, tout paraît « propre ». Mais pour la terre, ce ménage de rentrée ressemble plutôt à un grand coup de balai qui la laisse sans défense face à l’hiver.

Dans les fermes maraîchères qui vivent de leurs récoltes, l’image est tout autre : après la mi-octobre, on ne voit presque plus un centimètre carré de sol nu. Les planches sont recouvertes d’une épaisse couverture de matières végétales. Ce paillage automnal potager change tout pour le sol… et peut aussi transformer le jardin familial.

Pourquoi le sol nu d’octobre est l’ennemi du potager

Une terre laissée à découvert tout l’hiver subit un véritable lessivage des nutriments : les pluies d’automne et de février entraînent les éléments fertilisants en profondeur ou hors de la parcelle. En surface, le vent et les intempéries emportent la fine couche riche en humus, pendant que le gel et le dégel brisent les agrégats de terre et créent une croûte dure. Résultat au printemps : un sol tassé, appauvri, plus difficile à travailler qu’en octobre.

Le bêchage d’automne aggrave encore la situation. En retournant la terre, on bouleverse la vie microbienne, on expose les vers de terre au froid et aux prédateurs, puis les pluies tassent ce sol fraîchement remanié. Les maraîchers ont observé que ces parcelles se compactent plus vite, retiennent moins l’eau et demandent davantage d’engrais. C’est pour cela qu’ils ont peu à peu abandonné la bêche au profit d’un sol couvert et considéré comme un véritable sol vivant.

Le réflexe des maraîchers : couvrir avec un paillis épais dès l’automne

À la place du potager ratissé à nu, les professionnels étalent un tapis de matières organiques entre octobre et novembre : feuilles mortes, paille, foin, broyat de branches (BRF), tontes bien séchées, sur 5 à 10 cm d’épaisseur. Ce paillis imite la litière d’une forêt, où la terre n’est jamais exposée. Il limite l’évaporation, casse l’impact des pluies, atténue les chocs de température, nourrit le sol en se décomposant et offre un abri confortable aux vers de terre et à toute la petite faune souterraine.

Concrètement, une fois les dernières récoltes faites, il suffit de retirer les plantes malades, de laisser sur place les racines et débris sains, éventuellement d’ajouter 1 à 2 cm de compost mûr, puis d’arroser légèrement si le sol est sec. On étale ensuite le paillis choisi, en veillant à garder les matériaux aérés, surtout en climat humide. Le potager semble « en bazar », mais dessous, la terre commence déjà à se régénérer.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Arrosages en moins jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un sol jamais nu garde ses nutriments, son humidité et sa structure. Le paillis amortit les pluies, limite le lessivage, protège du gel et nourrit en continu les micro-organismes qui transforment la matière végétale en humus. Le sol reste meuble, riche et facile à cultiver, sans bêchage profond ni sacs d’engrais. 💡 Le petit plus : mélanger feuilles mortes broyées et paille donne un paillis à la fois nourrissant et aéré, qui ne s’envole pas et se tasse juste ce qu’il faut pendant l’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : bêcher ou ratisser le potager en octobre puis le laisser nu tout l’hiver, ou étaler une couche épaisse de déchets encore frais qui étouffe le sol.

Quel paillis étaler sur votre potager en octobre ?

Les maraîchers misent sur quelques grands classiques. Les feuilles mortes, gratuites et abondantes, forment un tapis idéal sur les planches au repos ou autour des légumes d’hiver ; broyées à la tondeuse, elles se tassent mieux. Le BRF, ce bois de jeunes branches broyées, s’utilise en couche de 3 à 5 cm sur sols lourds ou pauvres, pour les aérer sur plusieurs années. La paille ou le foin, posés sur 5 à 7 cm, conviennent bien aux sols déjà riches et préparent les futures planches à tomates, courges ou fraisiers.

Au printemps, sous ce manteau, la terre reste meuble et grumeleuse ; une simple griffe suffit souvent. On profite alors des effets cumulatifs du paillage automnal potager :

moins d’arrosages, grâce à l’humidité mieux conservée ;

moins d’« mauvaises herbes », freinées par la couverture ;

un sol plus fertile, qui peut donner beaucoup plus de légumes au mètre carré dans un jardin géré comme un petit maraîchage.