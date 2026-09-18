Paillage du potager : cette erreur de fin de l’été abîme votre sol, adoptez plutôt ce geste avant l’automne

À la fin de l’été, beaucoup de jardiniers hésitent à enlever le paillage du potager avant l’automne. Entre paillage potager automne, protection du sol et risques cachés, le bon geste surprend.

Fin août, beaucoup de jardiniers enlèvent tout le paillage, rangent la paille et laissent la terre nue pour “l’aérer”. Avec les averses, la chaleur qui persiste et les mauvaises herbes rapides à revenir, ce réflexe complique souvent la suite de la saison.

Car cette couverture de paille, feuilles ou tontes séchées reste précieuse pour préparer le sol à l’automne. Faut-il alors retirer le paillage du potager ou le garder en place ? Tout se joue dans son état… et dans vos prochains semis.

Pourquoi le paillage reste utile à l’automne

Un sol nu se compacte sous les pluies, se crevasse au soleil et s’érode. Une couche de matières organiques amortit les gouttes, limite le ruissellement et adoucit les écarts de température, y compris lors des premiers gels.

Sur les légumes d’hiver, ce coussin protège les tissus fragiles. Astuces de Grand-Mère rappelle ainsi que « le poireau ne craint pas le froid sec mais redoute l’excès d’humidité stagnante combiné aux cycles de gel-dégel ». Un paillage potager automne sain qui se décompose nourrit aussi vers de terre et microbes, rendant la surface plus meuble sans bêcher.

Les cas où il faut vraiment intervenir sur le paillage

Nous avons tous déjà vu un paillis qui a tourné mal : épaisse couche de tontes fraîches devenue masse visqueuse, odeur de fermentation, limaces à gogo. Là, on retire la partie compacte ou on l’étale pour l’aérer, puis on complète avec une matière plus sèche et grossière. Même prudence après des cultures malades : mieux vaut enlever les débris restés sous le paillage pour ne pas entretenir champignons et bactéries.

Pour décider rapidement quoi faire, trois questions suffisent :

la couche est-elle saine, sans mauvaise odeur, déjà en partie décomposée ? On peut la garder ;

reste-t-elle détrempée ou collante plusieurs jours après la pluie ? On allège ou on remplace ;

va-t-on semer ou repiquer ici ? On écarte le paillage sur le rang le temps de la levée, puis on le rapproche au pied des plants sans les recouvrir.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Désherbage en moins ≈ 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le sol reste couvert, protégé des pluies et du gel, tandis que la matière organique se transforme en humus grâce aux organismes du sol. 💡 Le petit plus : Profiter des feuilles mortes gratuites pour regarnir les zones qui se découvrent en cours d’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Retirer tout le paillage et laisser la terre nue, ou conserver une couche compacte, détrempée et malodorante.

Adapter la couverture du sol pour l’automne et l’hiver

Si le paillage s’est presque fondu dans la terre, ses derniers fragments peuvent rester en place. On les renforce avec feuilles mortes saines, paille ou tontes bien sèches pour obtenir une couche assez épaisse mais aérée. Autour des poireaux, choux ou fraisiers, 15 à 20 cm de matière légère posés avant les premières gelées limitent à la fois le gel et l’excès d’eau.

Sur une planche libérée après tomates ou courgettes, un simple carton brun ondulé posé en octobre fait merveille. Mon Jardin & Ma Maison rappelle qu’il bloque la lumière, freine les mauvaises herbes et protège le sol des pluies battantes ; recouvert de paille ou de feuilles, il se ramollit en quelques mois. Au printemps, il suffit d’écarter ou de percer cette couverture pour semer ou planter dans une terre sombre et souple.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Poser un simple carton en octobre : le geste malin qui protège le potager et booste la récolte»