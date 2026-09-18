Canicule : ces gestes d’un jardinier de Giverny pour éviter que vos plantes ne grillent encore cet été

À Giverny, même les jardins de Claude Monet voient leurs fleurs griller sous les canicules de cet été. Que recommande le jardinier professionnel pour aider vos plantations à tenir le choc ?

Quand même les jardins de Claude Monet, à Giverny, voient leurs feuillages brûler et leurs fleurs griller au soleil, les jardiniers amateurs se sentent moins seuls. Cet été, les épisodes de forte chaleur y ont ralenti la floraison de nombreuses espèces, malgré un entretien professionnel millimétré.

Dans toute la France, jardins familiaux, potagers et jeunes haies ont encaissé ces canicules à répétition, parfois avec des dégâts dignes d’un coup de chalumeau. Face à ce nouveau climat, comment limiter la casse au jardin en s’inspirant de ce qui se pratique aux célèbres jardins de Giverny ?

Canicule : pourquoi vos plantes souffrent autant, même dans un jardin de pro

Les canicules provoquent un double choc : l’air brûlant et le soleil direct font chauffer les feuilles, tandis que le sol se dessèche à grande vitesse. À Giverny, même avec des mini-asperseurs et un système d’irrigation souterrain, des feuillages ont brûlé et plusieurs floraisons se sont arrêtées net.

Beaucoup de plantes réagissent alors en se mettant au ralenti : elles ferment en partie leurs « pores » et réduisent les échanges avec l’extérieur. Certaines stoppent même leur floraison pour survivre. Dans les vignes, des plantations réalisées tard au printemps ont ainsi perdu jusqu’à 60 % de leurs jeunes plants, pourtant arrosés plusieurs fois.

Arroser malin et rafraîchir le sol : la stratégie anti-canicule

Nous avons tous déjà vidé un arrosoir en urgence sur une plante qui fait grise mine. En période de canicule, ce réflexe fonctionne mal : l’eau s’évapore vite et les racines superficielles souffrent. Mieux vaut un arrosage copieux, au pied, tôt le matin ou tard le soir, idéalement via goutte-à-goutte ou tuyau microporeux.

Priorité aux jeunes plantations, aux plantes en pot et aux massifs en plein soleil ; la pelouse peut brunir sans danger. Un paillage épais et plutôt clair fait baisser la température du sol, comme ces pépiniéristes qui ont blanchi leurs plastiques et gagné 5 à 6 °C. D’ailleurs, un simple drap clair tendu sur des végétaux fragiles peut sauver une bordure.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau Arrosages mieux ciblés 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Combiner arrosage ciblé aux heures fraîches, paillage clair et ombrage léger limite le stress hydrique sans exploser la consommation d’eau, même en cas de canicules à répétition. 💡 Le petit plus : récupérer l’eau de rinçage des légumes ou de la douche pour arroser les bacs les plus exposés. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter tard au printemps sans paillage puis arroser en plein soleil de l’après-midi en pensant tout sauver, au risque de brûler davantage les feuilles.

Diversifier, anticiper : un jardin prêt pour les prochaines canicules

Aux jardins de Giverny, l’esprit Monet inspire toujours : beaucoup d’espèces, chacune prenant le relais de l’autre. Chez soi, on mixe vivaces méditerranéennes, graminées et quelques annuelles plus fragiles, sans miser tout son massif sur une seule variété.

On plante arbres et vivaces à l’automne plutôt qu’en mai, car les plantations tardives grillent. Avec des floraisons parfois avancées, comme les hélénies, et des travaux faits tôt le matin, le jardin encaisse mieux.