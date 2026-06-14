Jardin : cette astuce à enterrer remplace l’arrosoir et réduit vos arrosages de 70 % cet été

Soirs de canicule, dos en compote et arrosoir de 10 litres à la main : le jardin devient une corvée. Et si un simple pot enterré prenait enfin le relais ?

Les soirs d’été, on a tous déjà traîné un arrosoir de dix litres jusqu’au fond du jardin, le dos qui tire et les bras en feu. Pendant ce temps, une bonne partie de l’eau s’évapore avant même d’avoir atteint les racines, surtout quand le sol est dur comme de la pierre.

Bonne nouvelle : cette corvée n’est pas une fatalité. Un petit accessoire discret, à moitié enfoui au milieu des plantes, peut assurer l’hydratation en continu sans allers-retours épuisants. Il s’agit d’une **oya à enterrer**, un pot ancestral en terre cuite qui promet moins d’efforts et un jardin qui reste frais, même en plein mois d’août.

Oya à enterrer : le pot en terre cuite qui arrose tout seul

Une oya, ou olla, est une jarre bombée en **terre cuite microporeuse**, non émaillée. On l’enterre près des légumes ou des massifs, en laissant seulement le col dépasser, puis on la remplit d’eau. Au lieu de vider un arrosoir au pied de chaque plante, ce petit réservoir diffuse lentement son contenu, jour et nuit.

Le principe est simple : quand la terre autour est sèche, l’eau suinte au travers des parois et les racines viennent se coller contre la jarre pour boire à la demande. Quand le sol est humide, la diffusion ralentit. Contrairement à un arrosage en surface, il n’y a presque pas de ruissellement ni de flaque qui s’évapore au soleil.

Moins de charges à porter, beaucoup moins d’eau gaspillée

Avec des oyas bien dimensionnées, on est passé de “tous les soirs l’arrosoir à la main” à un simple contrôle du niveau une ou deux fois par semaine au potager. Les grands modèles enterrés au pied d’arbustes ou de fruitiers peuvent nourrir les racines pendant une à deux semaines, un vrai soulagement pour les épaules et les genoux.

Côté eau, les fabricants et guides de jardinage constatent souvent 50 à 70 % d’économies par rapport à un arrosage classique. En ciblant uniquement la zone racinaire, certains potagers ont même vu leur consommation quasiment divisée par quatre pendant les fortes chaleurs. Un atout précieux quand les arrêtés de restriction tombent au cœur de l’été.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau 50 à 70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La terre cuite microporeuse libère l’eau seulement quand la terre s’assèche, directement au niveau des racines, sans ruissellement ni évaporation inutile. 💡 Le petit plus : Ajoutez un paillage épais autour de l’oya pour garder la fraîcheur et espacer encore les remplissages. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : L’enterrer trop loin des plantes et sans paillage, au risque de laisser les racines au sec malgré la jarre pleine.

Installer votre oya enterrée pour un été (presque) en autonomie

Pour qu’une **oya à enterrer** remplace vraiment l’arrosoir, on la pose au cœur du carré de culture, à 10 à 30 cm des plantes selon leur taille. Le trou doit être juste assez profond, avec le col qui dépasse de quelques centimètres pour éviter que la terre ne tombe dedans. On rebouche en tassant bien pour que l’argile soit en contact intime avec le sol.

Le bon geste consiste à remplir les oyas le soir, quand la chaleur retombe : l’eau a toute la nuit pour descendre vers les racines, sans évaporation en plein soleil. Un léger binage autour, puis un paillage de paille ou de tontes, complètent ce **arrosage localisé** et permettent de vérifier le niveau seulement tous les quelques jours, même en pleine canicule.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Cet horaire precis pour arroser le jardin en ete et pourquoi le faire le matin peut vraiment abimer vos plantes»