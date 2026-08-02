Courgettes et fortes chaleurs : cette taille miracle qu’on voit partout peut ruiner votre récolte

En pleine canicule, vos courgettes ralentissent et les feuilles envahissent tout le potager. Faut-il vraiment tailler les courgettes pendant les fortes chaleurs, ou ce geste peut-il au contraire épuiser vos plants en quelques jours ?

Mi-juillet, les courgettes du potager semblaient inarrêtables, puis les fruits ont commencé à se raréfier. Sur les réseaux, beaucoup conseillent alors une taille radicale, presque au ras du sol, censée relancer une « seconde vague » de récolte.

Cette tentation du grand ménage est d’autant plus forte que le feuillage jaunit parfois et que la canicule écrase le jardin. Pourtant, un pied scalpé en plein été peine souvent à s’en remettre. Pour tailler juste quand les fortes chaleurs s’installent, mieux vaut d’abord comprendre ce que vit vraiment la plante.

Canicule : comment vos courgettes réagissent vraiment

La courgette, Cucurbita pepo, adore la chaleur modérée, avec une croissance optimale autour de 24 à 29 °C. Au-delà de 35 °C, la plante se met en mode survie : la floraison devient irrégulière, de nombreuses fleurs avortent et la formation des fruits ralentit, même dans une terre bien arrosée.

Ses grandes feuilles ne sont pas des ennemies mais de véritables panneaux solaires et des parasols naturels. Tant qu’elles sont vertes et saines, elles fabriquent les sucres qui nourrissent les fruits et protègent ceux-ci des coups de soleil. Les retirer en masse en période de canicule revient à enlever les stores d’un appartement exposé plein sud.

Feuilles à couper, feuilles à garder : la bonne mesure

Nous avons tous déjà hésité, sécateur en main, devant un pied un peu « fouillis ». Les feuilles à supprimer sans regret sont celles qui sont cassées, franchement jaunies, couchées en permanence sur une terre humide ou couvertes d’un vrai feutrage blanc d’oïdium. À l’inverse, l’Université du Minnesota rappelle que certaines variétés portent naturellement des marbrures argentées : tant qu’il ne s’agit pas d’une poussière blanchâtre qui s’efface partiellement au doigt, mieux vaut les laisser.

Coupez toujours une feuille à la base de son long pétiole, avec un outil propre, sans tirer pour ne pas déchirer la tige principale. Les organismes comme la Royal Horticultural Society recommandent justement cette taille sanitaire, et non l’arrachage systématique de tout ce qui se trouve sous le dernier fruit. Quant aux astuces qui promettent une seconde récolte spectaculaire après une coupe très sévère et un buttage massif au compost, elles ne fonctionnent que si l’on a gardé assez de feuillage pour alimenter ces nouvelles racines.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 10/10 Production prolongée jusqu’à l’automne 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En ne retirant que les feuilles vraiment abîmées ou malades et en gardant celles qui ombrent les fruits, le pied continue de photosynthétiser tout en étant mieux aéré. Associée à une bonne pollinisation, à un sol frais grâce au paillage et à un arrosage en profondeur, cette taille douce limite le stress thermique et soutient la fructification. 💡 Le petit plus : sur les plants en pot, un engrais liquide riche en potassium tous les dix à quatorze jours, comme le conseille la Royal Horticultural Society, compense le faible volume de terre sans forcer sur le feuillage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : scalper un pied en canicule en supprimant presque toutes les feuilles basses dans l’espoir d’une « seconde récolte » spectaculaire : la plante se retrouve brûlée, épuisée et peine ensuite à refleurir.

Les gestes qui relancent mieux la production que la taille

D’abord, soigner la pollinisation change tout. Les fleurs de courgette ne restent ouvertes qu’une matinée, encore moins quand il fait très chaud. En cas de manque d’abeilles, on peut prélever le pollen d’une fleur mâle avec un petit pinceau souple et le déposer au cœur d’une fleur femelle, reconnaissable à sa mini-courgette déjà formée. Autour, l’Université du Maryland conseille de planter des fleurs mellifères pour attirer durablement les pollinisateurs.

Récolter les fruits jeunes, tant que la peau est encore tendre, pour ne pas bloquer le pied.

Arroser lentement au pied pour humidifier le sol en profondeur, puis maintenir un bon paillage.

Installer un voile d’ombrage léger aux heures brûlantes, sans enfermer le feuillage.

Les apports d’engrais doivent rester raisonnables : un compost mûr en pleine terre suffit souvent, et en pot un engrais riche en potassium, comme le suggère la Royal Horticultural Society, soutient la fructification sans gonfler inutilement le feuillage. Quand la météo redevient plus clémente, ces soins réguliers, associés à une taille mesurée, permettent généralement aux plants de repartir et de donner encore de belles récoltes.