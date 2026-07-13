Potager : cueillir ces fleurs de courgettes le matin peut ruiner toute votre récolte de l’été

Au potager, de nombreux jardiniers voient leurs courgettes avorter alors que les pieds débordent de fleurs. Comment le simple choix des fleurs cueillies peut-il tout changer ?

De belles fleurs jaune citron, des pieds vigoureux… et au final, presque aucune courgette dans l’assiette. Si cela ressemble à votre potager cet été, le problème vient peut-être d’un geste tout simple du matin : la cueillette des fleurs pour la cuisine.

Sur un plant de courgette, toutes les fleurs ne se valent pas. Certaines ne donneront jamais de fruit, d’autres sont de véritables mini-courgettes en attente de fécondation. Quand on cueille « au hasard », on a souvent sacrifié sa récolte sans même le savoir… et la bonne nouvelle, c’est qu’un simple coup d’œil suffit pour ne plus refaire l’erreur.

Deux types de fleurs sur un seul plant : comprendre le piège

La courgette (Cucurbita pepo) est une plante dite monoïque : elle porte à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même pied. Les mâles s’ouvrent au bout d’une longue tige fine, sans renflement à la base ; à l’intérieur, une grosse étamine poudrée de jaune libère le pollen. Les femelles, elles, semblent posées sur une mini-courgette déjà formée : ce renflement est le futur fruit, et au cœur de la fleur se trouve un pistil prêt à recevoir le pollen.

Dès qu’une fleur femelle a été bien pollinisée, la mini-courgette commence à grossir. Si, au contraire, elle n’a pas reçu assez de pollen, elle jaunit, se ramollit puis tombe. Chaque fleur femelle enlevée avant cette pollinisation correspond donc à une courgette perdue, même si la plante a semblé très florifère.

Pourquoi cueillir les mauvaises fleurs fait chuter la récolte

Nous avons tous déjà été tentés de cueillir les plus belles fleurs bien ouvertes pour les farcir ou les passer en beignets. Or ce sont souvent des femelles, charnues, avec une belle mini-courgette à la base. Les enlever le matin de leur ouverture, avant le passage des abeilles, revient à couper la courgette avant même qu’elle n’existe : la plante a fleuri, mais ne donnera rien.

L’autre piège a été de manquer de pollinisateurs ou d’avoir une météo défavorable (pluie, fraîcheur, canicule au‑delà de 32 °C), tout en cueillant trop de fleurs mâles. Sans suffisamment de mâles ouverts au même moment que les femelles, le pollen circule mal et les mini-courgettes avortent en série, même si le pied semble couvert de fleurs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte +30 à +50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En apprenant à viser les fleurs mâles pour la cuisine et à laisser en place les fleurs femelles le jour où elles s’ouvrent, on garde sur le plant toutes les futures courgettes et on veille à ce qu’elles soient bien pollinisées. 💡 Le petit plus : laisser toujours au moins une fleur mâle ouverte à côté de chaque fleur femelle épanouie, surtout si les abeilles sont rares. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : cueillir les grosses fleurs avec une mini-courgette à la base le matin même de leur ouverture : chacune d’elles représentait un légume en devenir.

Les bons réflexes pour cuisiner les fleurs sans sacrifier les courgettes

Le bon timing a souvent fait toute la différence. Le matin, entre 8 h et 11 h, les fleurs sont bien ouvertes, le pollen est frais et les abeilles actives. C’est le moment idéal pour cuisiner les fleurs mâles : longues tiges fines, sans renflement. On laisse alors toutes les fleurs femelles en place le jour J, puis on peut retirer plus tard seulement la corolle fanée, une fois que la courgette a commencé à gonfler.

Pour sécuriser encore plus la récolte, un petit geste de pollinisation manuelle a déjà sauvé bien des potagers. On cueille une fleur mâle fraîche, on enlève ses pétales pour dégager l’étamine, puis on la frotte doucement sur le pistil de une à trois fleurs femelles ouvertes. Ensuite, il suffit de surveiller : si la mini-courgette s’allonge et reste bien verte, la récolte de l’été est en bonne voie.