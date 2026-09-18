Ils n’en peuvent plus de le répéter : ce réflexe avec le marc de café abîme votre jardin, le test choc des maraîchers
Chaque matin, des kilos de marc de café finissent au jardin, censés nourrir la terre gratuitement. Sur leurs planches, les maraîchers observent pourtant un tout autre effet.
Le geste est devenu automatique dans beaucoup de cuisines : on rince la cafetière, on récupère le filtre et, en pyjama ou bottes aux pieds, on va vider le marc de café au pied d’un rosier ou dans le potager. On a l’impression de nourrir la terre avec un engrais maison, zéro déchet et gratuit.
Sur leurs planches de culture, les maraîchers ont vu passer cette mode… et ils en ont surtout constaté les dégâts. Leur verdict a été sans appel : le marc ne nourrit pas vraiment la terre, et peut même l’étouffer. Leur arme secrète pour en avoir le cœur net tient en un geste ultra simple.
Pourquoi le marc de café ne nourrit pas le sol comme on le croit
Sur le papier, le marc semble intéressant : un peu d’azote, de potassium, de phosphore et de matière organique. Sauf qu’il reste un apport faible, très loin d’un engrais complet qui couvre les besoins d’un légume gourmand en profondeur et sur toute la saison.
En réalité, le marc agit plutôt comme un petit amendement de surface. Il nourrit légèrement la vie du sol, mais ne remplace ni un bon compost mûr, ni un fumier bien décomposé, ni un engrais organique équilibré. Compter uniquement sur lui revient à mettre le potager au régime sec.
Ce que les maraîchers ont observé quand on abuse du marc
Nous avons tous déjà vidé notre filtre au même endroit, jour après jour. Les professionnels ont fini par gratter cette zone par curiosité, sur 3 à 5 cm de profondeur. À force d’apports répétés, la terre s’est chargée en matière très fine, s’est tassée et a formé une croûte.
Ils ont retrouvé des sols presque noirs en surface, collants, qui se détachaient comme une pellicule. L’eau restait en surface au lieu de s’infiltrer, les racines respiraient mal. Certains ont rappelé que le marc usagé tourne autour d’un pH de 6 à 6,5, plutôt neutre : le vrai problème venait surtout de cette compaction insidieuse.
Comment utiliser le marc sans abîmer le jardin
Quand le test montre une terre sombre mais encore meuble, les maraîchers ont limité les quantités. Le marc a été séché 24 à 48 heures, étalé en fine couche de quelques millimètres, parfois jusqu’à 1 à 2 cm autour des plantes mais jamais collé à la tige, plutôt à une dizaine de centimètres, puis très légèrement mélangé aux premiers centimètres de sol.
Les apports ont été espacés, par exemple tous les quinze jours, plus rares sur une terre argileuse déjà lourde, un peu plus réguliers sur un sol sableux drainant. Le reste du marc est parti au tas de compost, où il n’a pas dépassé 10 à 15 % du volume total, entouré de déchets verts et bruns. Au final, la terre a été nourrie surtout par le compost, le marc n’ayant joué qu’un discret rôle de complément.
Sources
En bref
- 🌱 Depuis des années, les maraîchers alertent sur le marc de café au jardin, utilisé comme engrais maison alors qu’il modifie profondément la terre.
- 🧪 Les pros proposent un test de grattage du sol pour vérifier si la terre reste meuble ou commence à se compacter sous les apports répétés.
- 🌿 Dosage, séchage, compost, fréquence d’épandage: les ajustements inspirés des pratiques maraîchères changent la façon d’utiliser ce résidu dans le potager.
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