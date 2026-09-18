Depuis que j’ajoute cet ingrédient secret à ma blanquette de cabillaud, la sauce a le goût d’un resto de bord de mer

Vous préparez une blanquette de cabillaud à la maison et la sauce manque toujours de caractère. Un geste précis suffit à lui donner un vrai goût de restaurant de bord de mer.

Depuis qu’on ajoute cet ingrédient à la blanquette de cabillaud, la sauce est digne d’un restaurant en bord de mer

Une blanquette de cabillaud doit sentir la marée, la crème chaude et les légumes fondants. Pourtant, la sauce tombe souvent à plat, un peu fade.

En changeant la façon de traiter un seul ingrédient, tout bascule : la sauce devient nappante, parfumée, presque iodée. Ce petit geste, digne d’un chef, se joue dès la première poêle.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de cabillaud et 1 L de bouillon légumes ou poisson

✅ 180 g de carottes, 150 g de champignons de Paris, 2 poireaux, 2 gousses d’ail

✅ 30 g de beurre, 1 c. à s. d’huile neutre, 4 c. à s. de fécule

✅ 150 g de crème entière, 2 c. à s. de persil, sel, poivre + riz blanc

Les ingrédients pour une blanquette de cabillaud façon restaurant de bord de mer

Cette blanquette de poisson reste simple : environ 100 g de cabillaud par personne, des légumes et un litre de bouillon. La fécule de maïs sert de liaison et remplace la farine ; elle donne une sauce lisse, légère et brillante, parfaite pour une blanquette de la mer.

Le geste secret : dorer puis émietter le cabillaud avant de l’ajouter à la fin

Au lieu de pocher le cabillaud cru dans la crème, on commence par le dorer à feu moyen, deux minutes par face, dans l’huile et un peu de beurre. Cette fine croûte, grâce à la réaction de Maillard, réveille les sucs de cuisson et renforce le goût marin, bien plus qu’un simple court-bouillon. On obtient alors un cabillaud émietté qu’on garde de côté : il ne retournera dans la sauteuse qu’à la fin, pour rester fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer légumes, presser l’ail, couper le cabillaud. Technique : Dorer le cabillaud dans l’huile et un peu de beurre. Cuisson : Ajouter beurre et légumes, verser bouillon, bouquet garni et fécule délayée, cuire à petits frémissements. Finition : Incorporer crème et cabillaud émietté, chauffer très doucement, presque hors du feu, ajouter persil, assaisonner.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le cabillaud doré puis émietté parfume toute la sauce : les sucs restent dans la sauteuse et les morceaux se mêlent intimement au bouillon et à la crème. ✨ Le twist gourmand : On peut déglacer la poêle avec un trait de vin blanc sec avant les légumes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir après l’ajout de la crème et du cabillaud : poisson sec et sauce granuleuse.

Comment servir, conserver et faire varier votre blanquette de cabillaud

On sert cette blanquette de cabillaud très chaude, avec un riz blanc nature qui boit la sauce sans couvrir le goût du poisson. Dans une assiette creuse, on pose le riz au centre et on verse la blanquette autour.

La préparation se garde jusqu’au lendemain au frais, dans une boîte hermétique ; on réchauffe à feu doux, sans ébullition. On peut remplacer les champignons par des dés de courgette ou quelques fleurettes de chou-fleur.