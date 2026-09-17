Ma fille a lâché « c’est mieux que les lasagnes » : ce gratin de courgettes à la bolognaise est à tester ce soir

Un soir de semaine, ce gratin de courgettes à la bolognaise a réussi l’impensable : faire oublier les lasagnes à une enfant fan de pâtes. Entre bolognaise crémeuse et croûte dorée, la méthode change tout sans compliquer le dîner.

Dans la cuisine, ça sent la bolognaise qui mijote, le parmesan qui dore lentement au four. Sous la croûte, les courgettes se tiennent à peine, si fondantes qu’on les coupe presque à la cuillère. À table, un silence… puis une petite voix qui ose la comparaison.

« Maman, c’est mieux que les lasagnes. » Ce gratin de courgettes à la bolognaise a réussi l’exploit de faire oublier les pâtes à une enfant pourtant fan de lasagnes. Tout se joue dans la sauce crémeuse, la cuisson au four et le duo de fromages. On suit la méthode ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 belles courgettes fermes (500–600 g au total)

✅ 600 g de viande de bœuf hachée + 1 bouteille de sauce tomate (~700 g)

✅ 25 cl de crème liquide + 1 c. à café de fond de veau

✅ 80 g de parmesan, 50 g de gouda, 2 c. à café d’herbes, huile d’olive, sel, poivre

Pourquoi ce gratin de courgettes fait oublier les lasagnes

Ici, la courgette remplace les plaques de pâtes et apporte un fondant léger, sans alourdir l’assiette. On profite encore des courgettes de saison, bon marché, pour un plat généreux qui tourne autour de la viande de bœuf hachée et d’une vraie sauce bolognaise crémeuse.

Le secret commence à la poêle : la viande doit bien dorer. Cette réaction de Maillard donne ce goût grillé qui manque souvent aux gratins rapides. Ensuite, la sauce tomate s’enrichit de crème liquide et de parmesan râpé. La crème arrondit l’acidité, le parmesan lie la sauce et la rend nappante ; elle supporte ainsi l’eau rendue par les courgettes sans finir en jus au fond du plat.

Au-dessus, le duo parmesan-gouda fait la différence. Le premier donne du caractère et une croûte bien gratinée, le second fond entre les rondelles de courgettes et apporte ce côté filant qu’on adore dans un gratin de courgettes façon lasagnes.

La méthode pas à pas : des courgettes qui ne rendent pas d’eau

Pour réussir ces courgettes gratinées à la bolognaise, la sauce doit être plus épaisse qu’une bolognaise pour pâtes. On laisse vraiment réduire une quinzaine de minutes à feu doux, jusqu’à ce qu’elle nappe la cuillère. Les courgettes, coupées en rondelles régulières et serrées verticalement dans le plat, cuisent alors de façon uniforme et s’imbibent de sauce sans se déliter.

Si les courgettes sont très aqueuses, on peut les saler légèrement dans une passoire pendant quelques minutes, puis les sécher avant de les ranger sur la sauce. Au four, 200 °C pendant 35 à 40 minutes suffisent pour obtenir un gratin de courgettes au four bien doré, avec un dessus croustillant et un cœur ultra fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chauffer une grande poêle avec un filet d’huile d’olive, saisir le bœuf haché avec sel, poivre et 1 c. à café d’herbes, en émiettant bien jusqu’à coloration. Technique : Ajouter la sauce tomate, un petit fond d’eau, le fond de veau, la crème et 50 g de parmesan ; laisser mijoter 15 minutes à feu doux jusqu’à sauce épaisse. Cuisson : Préchauffer le four à 200 °C ; verser la bolognaise dans un plat, disposer les rondelles de courgettes verticalement, glisser le gouda entre elles, arroser d’huile, parsemer parmesan et herbes restantes. Finition : Enfourner 35 à 40 minutes jusqu’à gratin bien doré ; couvrir d’alu si nécessaire, laisser reposer 5 minutes avant de servir, voire finir brièvement sous le gril.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ~55 min 🔍 Le secret de l’expert La viande d’abord bien dorée développe, grâce à la réaction de Maillard, des arômes grillés qui soutiennent la sauce. Crème et parmesan émulsionnent le tout, retiennent l’eau des tomates et des courgettes et garantissent un gratin de courgettes viande hachée qui se tient sans sécher. ✨ Le twist gourmand : Mélanger le parmesan avec un peu de comté ou de mimolette pour une croûte plus généreuse, et ajouter une pincée de piment dans la bolognaise pour une version adulte subtilement relevée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser une sauce trop liquide sans la laisser mijoter ; les courgettes vont rendre encore plus d’eau et le gratin ne sera ni lié ni vraiment gratiné.

Servir, conserver et réchauffer sans perdre le fondant

Ce gratin de courgettes au four se sert brûlant, directement au plat, avec une simple salade verte bien moutardée et un bon pain de campagne pour finir la sauce. Pour un dîner plus copieux, on l’accompagne de riz, de semoule ou de petites pommes de terre vapeur.

Une fois refroidi, on garde le gratin jusqu’à deux jours au réfrigérateur dans un contenant fermé. Pour le réchauffer sans l’assécher, on le place couvert au four à 160 °C, avec un petit filet d’eau ou de sauce tomate sur les bords. Côté variantes, on peut mêler bœuf et porc, remplacer le gouda par emmental ou comté, ou alléger la recette avec de la crème légère, voire un mélange lait + fécule bien délayée à froid.