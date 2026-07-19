Gratin de courgettes : ne faites plus de béchamel, cet ingrédient secret le rend enfin ultra fondant et sans eau

Ce gratin de courgettes, prêt en moins d’une heure au four, promet un cœur ultra fondant sans une goutte de béchamel. Quelle est cette fausse sauce crémeuse qui évite l’eau au fond du plat ?

Quand le plat sort du four, ça sent l’ail doux et le fromage gratiné. Sous la croûte dorée, les courgettes se tiennent en couches moelleuses, nappées d’une sauce étonnamment légère et très onctueuse.

Cette texture, on la cherche souvent dans le gratin de courgettes classique… et on se retrouve avec un fond plein d’eau ou une béchamel lourde. Une simple astuce, venue des cuisines en ligne, change vraiment la donne.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 courgettes moyennes (≈ 800 g)

✅ 200 g de fromage frais nature type cream cheese

✅ 20 cl de crème liquide entière 30 % MG

✅ 100 g de gruyère râpé + aromates (oignon, ail, paprika, persil, huile d’olive, sel, poivre)

Pourquoi on dit adieu à la béchamel dans le gratin de courgettes

Les courgettes sont gorgées d’eau ; en cuisant, elles la relâchent dans le plat. Avec une béchamel classique, on obtient souvent une sauce diluée, un dessus gratiné mais un dessous qui nage, et une sensation un peu farineuse.

L’ingrédient secret qui remplace la béchamel : une fausse sauce ultra fondante

Le duo gagnant, pour un gratin de courgettes sans béchamel, c’est le fromage frais nature mélangé à de la crème liquide entière 30 % MG. Ensemble, ils forment une émulsion riche en protéines et en matières sèches qui enrobe les fibres des courgettes au lieu de glisser au fond du plat.

On commence par une pré-cuisson à la poêle : l’eau de végétation s’évapore, les rondelles restent souples. Ensuite, la sauce au fromage frais et crème vient les napper ; au four à 180 °C, elle se resserre et donne une texture fondante, sans farine.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; laver les courgettes, les couper en rondelles très fines à la mandoline et émincer l’oignon. Technique : Chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle, faire revenir l’oignon puis ajouter les courgettes, sel, poivre, paprika et persil ; cuire 10 à 12 minutes pour évaporer l’eau. Cuisson : Dans un bol, fouetter le fromage frais avec la crème liquide jusqu’à consistance lisse, verser sur les courgettes et bien mélanger pour les enrober. Finition : Frotter le plat à gratin avec la gousse d’ail, verser la préparation, parsemer de gruyère et enfourner 20 minutes ; laisser reposer 5 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert Tout repose sur le duo pré-cuisson + sauce. En évaporant l’eau à la poêle, on laisse à l’émulsion fromage frais–crème la place de se fixer au four, bien crémeuse. ✨ Le twist gourmand : On peut ajouter un voile de chapelure et d’herbes au fromage râpé pour une croûte encore plus croustillante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de zapper la pré-cuisson ; avec des courgettes crues, la sauce se dilue et le gratin reste aqueux, même gratiné.

Servir, conserver et personnaliser ce gratin de courgettes

On le sert avec une salade verte ou des grillades ; réchauffé doucement, il reste fondant et accepte volontiers dés de jambon ou thon.