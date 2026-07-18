Fini les wraps mous à l’apéro : ces bouchées minute au poulet citronné restent croquantes grâce à cette astuce simple
À l’apéro, vos wraps finissent souvent mous et tristes ? Ces wraps de laitue au poulet citronné misent sur une base croquante et une garniture maîtrisée.
L’odeur du citron frais, le croustillant de la laitue bien froide, le poulet tendre qui se glisse dedans : ces bouchées ont tout ce qu’il faut pour réveiller l’apéro.
Finies les galettes qui ramollissent au bout de dix minutes ; ici, on parle de wraps sans tortilla, d’apéro sans pâte, où la feuille de salade reste croquante du premier au dernier roulé.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 petites laitues romaines (ou 3 sucrines), environ 16 grandes feuilles bien sèches
- ✅ 300 g de blanc de poulet cuit, 1 citron jaune, 1 c. à s. d’huile d’olive, 1 gousse d’ail, sel, poivre
- ✅ 150 g de yaourt grec, 1 c. à c. de moutarde, 1 petite échalote, ciboulette, persil, menthe, jus de citron, sel, poivre
- ✅ ½ à 1 concombre en fins bâtonnets, 30 g d’amandes, 30 à 40 g de parmesan, grenade ou pomme verte en dés (optionnel)
Pourquoi les wraps de laitue au poulet citronné restent croquants
Dans une tortilla, la sauce et les légumes gorgés d’eau finissent toujours par détremper la pâte. Avec la laitue romaine ou la sucrine, on change tout : nervures fermes, feuilles allongées, parfaites pour des wraps de laitue au poulet citronné qui craquent vraiment. Et ça reste léger même quand l’apéro s’éternise.
La méthode express pour des wraps froids poulet citronné sauce yaourt
On parfume d’abord le poulet froid avec zeste et jus de citron, huile d’olive, ail, sel, poivre ; une marinade courte qui réveille sans sécher. La sauce reste très épaisse, le concombre bien épongé, la laitue parfaitement sèche. Résultat : des wraps croquants pour l’apéro, froids poulet citronné sauce yaourt.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Émincer le poulet cuit, l’arroser de citron, huile, ail, sel, poivre, puis garder au frais.
- Technique : Mélanger yaourt grec, moutarde, échalote et herbes ; saler, poivrer, ajuster en jus de citron.
- Cuisson : Couper le concombre en fins bâtonnets, l’éponger ; torréfier rapidement les amandes dans une poêle.
- Finition : Sécher les feuilles de laitue, déposer sauce, poulet, concombre, amandes, parmesan, puis rouler serré.
Dressage, variantes et conservation des roulés de laitue au poulet citron
Pour le service, on aligne les roulés de laitue au poulet citron sur une grande planche, avec radis, tomates cerises et un bol de sauce en dip. On prépare les éléments à l’avance, mais on roule dans l’heure, puis on garde au frais sur plateau couvert d’un torchon.
En bref
- 🥗 À l’heure de l’apéro, ces wraps de laitue au poulet citronné promettent des bouchées fraîches, sans tortilla, prêtes en une vingtaine de minutes.
- 🍋 Marinade citronnée, sauce yaourt épaisse et garniture croquante structurent des wraps froids poulet citronné sauce yaourt pensés pour tenir sur le plateau.
- 🥬 Un geste précis sur la laitue et quelques interdits à éviter font toute la différence pour des wraps croquants pour l’apéro qui surprennent vos invités.
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