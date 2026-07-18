Fini les wraps mous à l’apéro : ces bouchées minute au poulet citronné restent croquantes grâce à cette astuce simple

À l’apéro, vos wraps finissent souvent mous et tristes ? Ces wraps de laitue au poulet citronné misent sur une base croquante et une garniture maîtrisée.

L’odeur du citron frais, le croustillant de la laitue bien froide, le poulet tendre qui se glisse dedans : ces bouchées ont tout ce qu’il faut pour réveiller l’apéro.

Finies les galettes qui ramollissent au bout de dix minutes ; ici, on parle de wraps sans tortilla, d’apéro sans pâte, où la feuille de salade reste croquante du premier au dernier roulé.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 petites laitues romaines (ou 3 sucrines), environ 16 grandes feuilles bien sèches

✅ 300 g de blanc de poulet cuit, 1 citron jaune, 1 c. à s. d’huile d’olive, 1 gousse d’ail, sel, poivre

✅ 150 g de yaourt grec, 1 c. à c. de moutarde, 1 petite échalote, ciboulette, persil, menthe, jus de citron, sel, poivre

✅ ½ à 1 concombre en fins bâtonnets, 30 g d’amandes, 30 à 40 g de parmesan, grenade ou pomme verte en dés (optionnel)

Pourquoi les wraps de laitue au poulet citronné restent croquants

Dans une tortilla, la sauce et les légumes gorgés d’eau finissent toujours par détremper la pâte. Avec la laitue romaine ou la sucrine, on change tout : nervures fermes, feuilles allongées, parfaites pour des wraps de laitue au poulet citronné qui craquent vraiment. Et ça reste léger même quand l’apéro s’éternise.

La méthode express pour des wraps froids poulet citronné sauce yaourt

On parfume d’abord le poulet froid avec zeste et jus de citron, huile d’olive, ail, sel, poivre ; une marinade courte qui réveille sans sécher. La sauce reste très épaisse, le concombre bien épongé, la laitue parfaitement sèche. Résultat : des wraps croquants pour l’apéro, froids poulet citronné sauce yaourt.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer le poulet cuit, l’arroser de citron, huile, ail, sel, poivre, puis garder au frais. Technique : Mélanger yaourt grec, moutarde, échalote et herbes ; saler, poivrer, ajuster en jus de citron. Cuisson : Couper le concombre en fins bâtonnets, l’éponger ; torréfier rapidement les amandes dans une poêle. Finition : Sécher les feuilles de laitue, déposer sauce, poulet, concombre, amandes, parmesan, puis rouler serré.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert On limite l’eau partout : sauce épaisse, concombre bien égoutté, poulet déjà cuit. La laitue, très froide et sèche en surface, garde ses cellules turgescentes et ce crac net. ✨ Le twist gourmand : Proposer trois séries : classique amandes‑parmesan, acidulée pomme verte, colorée grenade, avec un bol de sauce en dip. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais rouler sur des feuilles encore humides ou surchargées de sauce, sinon la nervure se détrempe et le wrap se déchire.

Dressage, variantes et conservation des roulés de laitue au poulet citron

Pour le service, on aligne les roulés de laitue au poulet citron sur une grande planche, avec radis, tomates cerises et un bol de sauce en dip. On prépare les éléments à l’avance, mais on roule dans l’heure, puis on garde au frais sur plateau couvert d’un torchon.