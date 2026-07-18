Pique-nique : ces galettes crousti-fondantes ont remplacé quiches et cakes, vous allez vite comprendre pourquoi cet été

Exit quiches et cakes : ces galettes de polenta au parmesan sont devenues la pièce maîtresse de nos pique-niques d’été. Leur secret tient en quelques gestes précis qui changent tout.

Sur la plaque encore chaude, de petites galettes dorent en chuchotant ; ça sent le parmesan grillé, l’ail et le thym. Sous la fourchette, la surface croustille, puis la semoule de maïs se détend, douce et fondante. On les picore tièdes, du bout des doigts, comme de petits soleils salés.

Depuis qu’on a adopté ces galettes de polenta au parmesan pour les repas dehors, quiches et cakes restent souvent au frais. Elles se tiennent, ne détrempent pas, plaisent aux enfants comme aux gourmets. Tout repose sur une polenta bien liée, puis dorée comme au restaurant ; une base simple, mais terriblement efficace pour le pique-nique.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de polenta fine, 700 ml d’eau, 1 cube de bouillon de légumes

✅ 90 g de parmesan râpé, 3 cuillères à soupe d’huile d’olive

✅ 1 courgette, 1 poivron rouge, 1 petite carotte, 1 oignon nouveau

✅ 2 gousses d’ail, 1 branche de thym, sel, poivre

Pourquoi ces galettes de polenta au parmesan sont devenues la star des pique-niques

Une bonne galette de polenta doit cocher trois cases : une croûte croustillante qui ne ramollit pas, un intérieur qui reste moelleux même refroidi et une texture qui ne s’effrite pas dans la boîte. Ici, l’épaisseur de 1,5 cm et le repos au frais assurent une tenue parfaite, facile à croquer sans couteau.

Autre atout : ces galettes se servent tièdes ou à température ambiante, garnies de légumes croquants et d’un voile de parmesan gratiné. On peut les préparer en format individuel pour la lunch box, ou en petites bouchées pour un apéritif sur l’herbe, façon tapas à l’italienne.

Galettes de polenta dorées au parmesan : la méthode inratable

D’abord, on cuit la polenta dans un bouillon bien chaud, en fouettant pour obtenir une purée épaisse et lisse. Hors du feu, huile d’olive et parmesan la rendent onctueuse et parfumée ; cette base riche supportera ensuite la poêle sans sécher. Étaler ensuite régulièrement sur une plaque permet de découper des formes nettes, qui ne se défont pas.

La magie vient ensuite de la double cuisson. Les galettes, déjà prises et froides, dorent tranquillement en poêle antiadhésive, sans bouger au début pour laisser la croûte se former. Le passage éclair sous le gril avec les légumes et le fromage réactive la chaleur au centre et donne ce fameux cœur moelleux, tout en fixant le croustillant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire la polenta dans le bouillon frémissant 7 à 8 minutes en fouettant jusqu’à épaississement. Technique : Étaler la polenta chaude sur une plaque à 1,5 cm, lisser, refroidir 30 minutes puis détailler en galettes. Cuisson : Saisir les dés de légumes à feu vif avec ail et thym, puis dorer les galettes 3 à 4 minutes par face. Finition : Disposer galettes et légumes sur une plaque, parsemer de parmesan, gratiner 3 minutes sous le gril et laisser tiédir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert La polenta épaissie, puis refroidie sur plaque, gélifie et se tient sans s’émietter. La poêle très chaude provoque la coloration, le gril réchauffe le centre sans le dessécher : on obtient une galette ferme en main, mais fondante en bouche. ✨ Le twist gourmand : Servir les galettes en “tartines” : un peu de pesto, une rondelle de mozzarella, une tomate cerise rôtie, ou bien avec un dip au yaourt citronné et herbes fraîches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Étaler une polenta encore trop liquide ou retourner les galettes trop tôt en poêle ; elles se déchirent, boivent l’huile et perdent tout leur croustillant.

Conserver, transporter et réinventer vos galettes de polenta pour l’été

Pour un pique-nique du lendemain, on laisse refroidir complètement les galettes après le gril, puis on les empile dans une boîte hermétique, séparées par du papier cuisson. Elles se gardent deux jours au réfrigérateur et se dégustent froides ou réchauffées 5 à 7 minutes au four à 180 °C.

Côté variations, on peut enrichir la polenta d’olives noires et de tomates séchées, remplacer le parmesan par du comté râpé, ou préparer des mini-galettes à garnir de tapenade. La polenta étant naturellement sans gluten, ces bouchées font aussi plaisir aux convives qui doivent éviter le blé, à condition de choisir un bouillon adapté.