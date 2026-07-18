Je frottais les moisissures de ma salle de bain : ce réglage secret de la VMC que le plombier a touché en 2 minutes

Pendant des mois, je frottais les moisissures de ma salle de bain équipée d’une VMC qui tournait pourtant. Jusqu’au jour où un plombier a montré un réglage ignoré, point de départ d’un vrai changement.

Dans beaucoup de salles de bain, le scénario se répète : traces noires au plafond, joints verdâtres autour de la douche, serviettes qui ne sèchent jamais. On frotte au vinaigre blanc, au bicarbonate, parfois même à la Javel ; tout semble propre… jusqu’au retour des taches quelques semaines plus tard.

Souvent, le vrai coupable n’est pas le produit de ménage, mais l’air qui ne s’échappe pas. Une douche chaude de dix minutes libère près d’1 litre de vapeur. Si la VMC ne l’évacue pas, la condensation nourrit les champignons. Quand un plombier a touché au bon réglage de ventilation dans ce type de salle de bain, les moisissures ont tout simplement cessé de revenir. Ce geste discret mérite un coup d’œil chez soi.

Ces traces noires qui reviennent malgré la VMC : pourquoi vos nettoyages ne suffisent pas

La salle de bain est la pièce la plus humide de la maison. Chaque douche fait monter le taux d’humidité à 80 ou 90 %, au‑delà de la zone jugée saine entre 40 et 60 %. L’air saturé se dépose sur les surfaces froides : plafond, murs, joints de carrelage. D’où ces taches noires ou verdâtres qui inquiètent et sentent le renfermé.

Nettoyer reste indispensable, avec du vinaigre blanc, du bicarbonate ou du savon noir, en se protégeant et en aérant largement. Mais si la moisissure de salle de bain revient en quelques semaines, le souci ne vient plus du chiffon. Il vient presque toujours d’une extraction d’air insuffisante : VMC encrassée ou réglée trop bas, portes sans jour, grilles d’aération bouchées.

Le test de 30 secondes que les plombiers font avant tout le reste

Avant de tout démonter, les plombiers ont un réflexe très simple : le test de la feuille. Fermez fenêtres et portes pour éviter les courants d’air, puis plaquez une feuille de papier léger sur la bouche de VMC de la salle de bain. Attendez quelques secondes : si la feuille reste collée, l’aspiration est correcte ; si elle tombe, la ventilation n’extrait plus assez d’air.

Ce test gratuit se réalise sur toutes les bouches du logement. Si la feuille tient dans la cuisine mais pas dans la salle de bain, quelque chose cloche sur ce tronçon : gaine encrassée, écrasée ou débit mal réglé. Avec une VMC double flux, la feuille doit être aspirée dans les pièces humides et repoussée dans les chambres.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de séchage après douche ≈20 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ce test oblige la ventilation à travailler dans la bonne plage : bouche propre, débit d’au moins 30 m³/h en salle de bain et passage en grande vitesse dès 60 à 70 % d’humidité. L’air circule enfin du séjour vers la pièce d’eau, l’humidité ne stagne plus sur les parois et les moisissures ne trouvent plus de terrain pour repousser. 💡 Le petit plus : Le test de la feuille est le même réflexe que beaucoup d’installateurs et de diagnostics officiels recommandent ; il est gratuit, reproductible et prend moins de 30 secondes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper la VMC (ou la laisser en permanence sur le débit minimum) après la douche et boucher les entrées d’air pour « avoir moins froid », puis repeindre un plafond moisi sans avoir réglé la ventilation : les taches reviendront sous la peinture.

Le réglage caché sur lequel mon plombier a posé le doigt

Après le test, le professionnel ne remplace pas toujours la VMC. Très souvent, il ouvre le caisson ou la bouche d’extraction et montre un petit curseur bloqué sur la position minimale. Sur une VMC simple flux, ce commutateur règle la petite et la grande vitesse ; en position trop basse, l’air humide stagne et la salle de bain n’atteint jamais le débit de 30 m³/h recommandé.

Sur une VMC hygroréglable, c’est le seuil d’humidité qui déclenche la vitesse renforcée. S’il est réglé trop haut, la ventilation ne passe jamais en régime fort après la douche. Les plombiers le placent autour de 60 à 70 % d’humidité et rappellent un trio gagnant : laisser la VMC tourner 15 à 20 minutes, ne pas boucher les entrées d’air, garder 1 à 2 cm de jour sous la porte.