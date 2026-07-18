Pourquoi 64 % des adultes américains boudent le livre numérique : cette étude sur l’attention devrait vous inquiéter

En 2025, une enquête Pew révèle que 64 % des adultes américains choisissent encore le livre papier plutôt que l’e-book. Derrière ce geste banal, un enjeu d’attention bien plus profond se dessine.

Dans un café, le réflexe est souvent le même : un œil rivé au téléphone, puis, soudain, un poche sorti du sac. Cette bascule colle aux chiffres les plus récents : 64 % des adultes américains ont lu un livre papier sur l’année écoulée, contre 31 % un e-book, d’après une enquête menée fin 2025 par le Pew Research Center.

Les liseuses existent depuis presque vingt ans, les smartphones embarquent des bibliothèques entières, et pourtant le numérique ne remplace pas le papier. La progression des e-books a ralenti, les courbes se stabilisent. Derrière ce choix, des travaux en sciences cognitives pointent moins un attachement romantique aux pages qu’une façon très concrète de protéger sa capacité d’attention.

Livre papier contre e-book : ce que montrent les chiffres Pew

Une enquête menée par le Pew Research Center en octobre 2025 auprès de 8 046 adultes américains montre que 75 % ont lu au moins une partie de livre dans l’année. Parmi eux, 64 % ont lu sur papier, 31 % en version numérique et 26 % ont écouté un livre audio. Le papier reste le seul format utilisé par une majorité.

Sur quinze ans, le paysage a bougé sans basculer. En 2011, 72 % des adultes déclaraient lire sur papier, contre 17 % en e-book et 11 % en audio. En 2025, le papier recule à 64 %, tandis que numérique et audio ont presque doublé, puis se sont stabilisés depuis 2021. Même chez les 18‑29 ans, les plus connectés, environ deux tiers lisent encore en format imprimé.

Sur écran, le cerveau ne lit pas tout à fait de la même façon

Les travaux de la chercheuse Anne Mangen, à l’Université de Stavanger, aident à comprendre pourquoi ce recul du papier reste limité. Dans une expérience menée auprès de lycéens, les élèves lisaient les mêmes textes, de fiction et d’information, soit sur ordinateur, soit sur papier. Ceux qui lisaient sur écran comprenaient moins bien, et l’écart augmentait dès que le texte s’allongeait.

L’explication avancée tient au geste de lecture : un livre relié permet de sentir l’épaisseur déjà lue, de feuilleter pour vérifier un passage et de se construire une sorte de carte mentale du texte. Sur écran, la barre de défilement ou le compteur de pages donne une information plus abstraite. Des synthèses de dizaines d’expériences montrent un léger désavantage de l’écran pour la compréhension en profondeur, surtout quand les notifications et le multitâche restent activés.

Choisir le papier comme stratégie d’attention plus que par nostalgie

L’enquête de Pew indique aussi que la lecture reste largement une activité solitaire : seuls 7 % des adultes américains ont participé à un club de lecture sur douze mois, avec des femmes deux fois plus nombreuses que les hommes. Le choix du format ne renvoie donc pas tant à un rituel social qu’à la manière dont chacun veut gérer son temps de cerveau disponible.

Un smartphone expose en permanence l’œil aux alertes, messages, rappels, même quand on lit. Un poche, lui, ne sollicite rien ni personne. Pour un roman dense, des révisions d’examen ou un rapport technique, basculer sur papier limite les interruptions et aide à suivre un fil sur plusieurs chapitres. Le numérique garde l’avantage pour les trajets, les recherches ponctuelles ou l’audio en faisant autre chose ; certains lecteurs rapprochent d’ailleurs ces usages du confort du papier en utilisant des liseuses non connectées ou le mode avion sur leurs appareils.