Balcon minuscule : cette table rabattable médaillée d’or au Concours Lépine 2026 change tout, mais peu de Français l'ont

À Marseille, le menuisier Frédéric Josseaux transforme un balcon riquiqui en idée primée au concours Lépine 2026. Comment sa table de balcon rabattable peut inspirer les petits espaces urbains sans tout encombrer ?

L’été arrive, les portes-fenêtres s’ouvrent… et la réalité tombe : sur beaucoup de balcons urbains, la petite table ronde mange tout l’espace. Entre les chaises serrées, les bacs à fleurs et les genoux qui se cognent, ce coin qui devait être un refuge ressemble vite à un couloir encombré.

C’est exactement ce qui est arrivé à Frédéric Josseaux, à Marseille. Son balcon, pourtant doté d’une vue de carte postale sur Notre-Dame-de-la-Garde, était trop étroit pour une table classique. Cet ancien ingénieur devenu menuisier a alors imaginé BALKOA, une table de balcon rabattable en bois qui vient de décrocher une médaille d’or au Concours Lépine 2026. Que change cette invention pour nos mini-balcons, et comment s’en inspirer chez soi ?

Du balcon riquiqui à la médaille d’or : l’histoire de BALKOA

Face à ce balcon façon couloir, Frédéric Josseaux a pensé une table dont le plateau se replie vers l’intérieur, sans dépasser la barrière du balcon. « La table se rabat vers l’intérieur, c’est important pour la sécurité », explique-t-il au Parisien. Une fois fermée, la table ne fait qu’une quinzaine de centimètres d’épaisseur et se plaque presque contre le garde-corps. Fabriquée en Itauba, un bois exotique très résistant aux intempéries, elle pèse environ 20 kg et a demandé sept prototypes avant d’aboutir.

Installé entre Aubagne et Marseille, l’artisan propose deux formats : 80 cm pour une personne (459 €) et 120 cm pour deux (529 €). De quoi boire un café, dîner en tête-à-tête ou télétravailler en plein air sans transformer le balcon en champ de bataille. « La médaille, c’est un gage de crédibilité », souligne-t-il au même média, et un joli coup de projecteur sur ce meuble malin.

Bien choisir sa table de balcon rabattable sans se tromper

Le principe de la table de balcon rétractable est simple : elle se fixe sur le garde-corps ou le mur, puis se replie à plat pour libérer le sol. Les grandes enseignes comme Leroy Merlin ou Jardiland vendent des tablettes bar rabattables qui se montent en une trentaine de minutes avec un simple tournevis, comme le rappelle le Journal des seniors. Nous avons tous déjà serré les coudes autour d’une table trop large : avec ces modèles, on garde enfin de la place pour les pots de fleurs, les herbes aromatiques et la circulation.

Avant d’acheter, quelques vérifications évitent les mauvaises surprises :

Un garde-corps adapté : BALKOA ne convient pas aux modèles vitrés, ondulés ou à câbles métalliques.

Une fixation sûre : on tient compte du poids de la table, mais aussi de la vaisselle et des invités qui s’y appuient.

Le règlement de copropriété : certaines résidences refusent tout élément dépassant vers l’extérieur.

L’usage réel : apéro ponctuel, repas réguliers, télétravail… le format et le budget ne seront pas les mêmes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain d’espace Balcon dégagé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Fixée sur le garde-corps et rabattable vers l’intérieur, la table transforme la rambarde en comptoir tout en libérant le sol pour les plantes, un transat ou le passage. 💡 Le petit plus : choisir des tabourets empilables ou pliants, rangés contre un mur, pour garder le cœur du balcon entièrement libre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : fixer une table de balcon rabattable sur un garde-corps fragile ou vitré sans avis professionnel ni accord de la copropriété.

Moins de 4 m², mais une vraie pièce de vie

Sur un mini-balcon, concentrer le coin repas sur la rambarde change tout. Une tablette bar rabattable ou une BALKOA devient un comptoir pour deux, installé sur moins d’un mètre de long. D’ailleurs, le centre du balcon reste libre pour un tapis d’extérieur, quelques bacs fleuris ou un petit potager de balcon.

En version haut de gamme, la table de balcon suspendue BALKOA séduit ceux qui vivent presque dehors dès les beaux jours. En version kit plus abordable, on s’offre déjà un balcon-apéro ou un mini-bureau avec vue. Dans les deux cas, ce meuble malin réconcilie ville dense, convivialité et verdure, sans pousser les murs.