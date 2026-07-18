Salle de bain : ce réflexe d’1 minute après la douche empêche définitivement la moisissure sur les joints

Joints de douche qui noircissent, odeur de renfermé et traces tenaces envahissent votre salle de bain ? Un geste éclair d’une minute, validé par les experts, change discrètement la donne.

Les joints noirs autour de la baignoire, l’odeur de renfermé, les traces qui reviennent malgré la brosse et les produits miracles… Dans la salle de bain, la moisissure donne vite l’impression de vivre dans un endroit mal entretenu, même quand le ménage est fait régulièrement.

Ce qui se joue là ne tient pas qu’au temps passé à récurer, mais à ce qui se passe dans la minute qui suit chaque douche. Les spécialistes de l’humidité le répètent : la différence entre des joints impeccables et des joints noircis tient souvent à un tout petit réflexe quotidien. Un geste qui prend à peine une minute et change vraiment tout.

Pourquoi les joints de votre salle de bain moisissent (beaucoup) plus vite que vous ne le pensez

Après une douche chaude, la vapeur se condense sur les surfaces froides : carreaux, paroi vitrée, joints de carrelage. De fines gouttes restent accrochées et créent une humidité résiduelle. Pour les spores de moisissure, invisibles à l’œil nu, c’est un véritable buffet à volonté.

Quand le taux d’humidité dépasse longtemps 60 %, la moisissure s’installe et se propage. L’idéal est de rester entre 30 et 60 %. Si la pièce est peu ventilée, sans fenêtre ou avec une VMC fatiguée, l’air reste chargé en eau. Les joints noircissent, l’air se dégrade, et la pièce renvoie vite une image de lieu insalubre, ce qui peut même faire baisser la valeur du logement.

Le geste d’une minute qui change tout : sécher les joints juste après la douche

La parade la plus simple consiste à supprimer cette eau stagnante. Juste après la douche, avant même de sortir, il suffit de passer une raclette ou un chiffon microfibre sur les carreaux, la paroi et les joints. En moins d’une minute, l’essentiel de l’eau disparaît, et les spores n’ont plus de quoi se nourrir.

Ce séchage quotidien évite d’avoir recours à des produits agressifs et à des séances de frottage interminables. Il suffit de garder une raclette accrochée dans la douche et un chiffon à portée de main. Chaque membre de la famille s’en charge après son passage, en associant ce geste à la fermeture du robinet. Au bout de quelques semaines, cela devient aussi automatique que se brosser les dents.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps & économies 1 min/jour 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La moisissure a besoin d’eau stagnante pour se développer. En essuyant les carreaux et les joints après chaque douche, l’humidité résiduelle disparaît avant que les spores ne puissent proliférer. Combiné à une salle de bain bien ventilée, avec un taux d’humidité maintenu entre 30 et 60 %, ce simple réflexe coupe court au retour des taches noires. 💡 Le petit plus : ce geste ne demande ni produit chimique ni gros budget : une simple raclette ou un chiffon microfibre suffit. Des joints nets donnent tout de suite une impression de logement sain, un vrai atout en cas de visite ou de revente. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter de sécher des joints déjà envahis de moisissure sans nettoyage en profondeur, ou arrêter le geste dès qu’ils paraissent propres. Seule la régularité protège vraiment vos joints.

Comment faire ce geste en 60 secondes (vraiment) : le pas-à-pas selon votre type de douche

Dans une douche à l’italienne ou un receveur classique, passer d’abord la raclette sur la paroi vitrée, du haut vers le bas (20 secondes). Enchaîner sur les carreaux à hauteur d’éclaboussures (20 secondes), puis terminer avec un chiffon microfibre sur le receveur et le joint de silicone au sol (20 secondes). Avec un rideau, le pincer simplement dans la serviette pour retirer l’excès d’eau.

Autour d’une baignoire, cibler en priorité les rebords et les joints près du mitigeur, puis la faïence éclaboussée. D’ailleurs, ouvrir la fenêtre ou activer la ventilation quelques minutes aide à revenir vers un taux d’humidité de 30 à 60 %. Pour un résultat durable, un nettoyage en profondeur régulier, l’idée d’hydrofuger les joints et, lors d’une rénovation, la pose de revêtements continus sans joints comme le béton ciré limitent encore la moisissure joints salle de bain sur le long terme.