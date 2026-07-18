Lavande qui ne repart plus : cette zone interdite au sécateur explique pourquoi vous les perdez toutes

Une lavande qui reste brune après la taille n’est pas forcément victime du gel, mais d’un geste de sécateur mal placé. Voici comment repérer la zone qui ne pardonne pas et éviter d’y toucher.

Au printemps, on retrouve parfois une touffe de lavande toute brune, sans un seul départ vert, là où trônait un coussin violet l’été dernier. On a incriminé le gel, la pluie, le sol… alors que le vrai coupable se cache souvent dans quelques centimètres de trop au sécateur.

Chez la lavande vraie, ou Lavandula angustifolia, le mystère vient d’une règle botanique : cette plante méditerranéenne ne sait pas repartir sur son vieux bois. La comprendre, c’est éviter de perdre vos lavandes les années suivantes.

Pourquoi votre lavande ne repart plus après la taille

Avec les années, la lavande se comporte comme un petit arbuste : la base durcit et les pousses feuillues remontent vers l’extrémité des tiges. « Sans taille, la base se lignifie, la touffe s’ouvre et la floraison diminue » (source : La Green Touch).

Masculin.com rappelle qu’une lavande non taillée produit en moyenne 15 à 20 centimètres de bois mort par an ; au bout de quatre ans sans entretien estival, plus de 60 % du volume peut être constitué de branches stériles. Or ce bois brun ne porte « pas de bourgeons dormants » (source : masculin.com) : taillé là, il ne repoussera jamais.

Où s’arrêter : reconnaître la zone qui tue la lavande

Souvent, on a voulu “faire propre” en descendant plus bas pour rattraper une lavande dégarnie. La clé, c’est de repérer la limite : au-dessus, des tiges souples couvertes de feuilles ; en dessous, un bois dur et nu. Grattez l’écorce : vert et humide, la branche vit ; marron et sec, il faut remonter.

Pour chaque poignée de tiges défleuries, placez le sécateur deux à trois centimètres au-dessus des nouvelles pousses et gardez toujours un petit coussin de feuillage. La Green Touch conseille de rabattre environ un tiers des pousses de l’année seulement ; au-delà, on risque de mordre dans la zone sans bourgeons dormants. Un sécateur propre limite aussi les plaies qui cicatrisent mal.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité très élevée/10 Plantes préservées la plupart des pieds 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La lavande n’a aucun bourgeon dormant dans son vieux bois ; seule la partie verte peut repartir. 💡 Le petit plus : Avant de tailler, entourez la zone verte avec un ruban pour visualiser la limite à ne pas franchir. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Descendre dans le bois brun en saison froide, quand gel et humidité transforment chaque coupe en blessure durable.

Votre lavande n’a pas redémarré : peut-on encore la sauver ?

Si votre pied montre encore quelques départs verts, tout n’est pas perdu. Après la floraison, supprimez une partie seulement des plus vieilles branches au ras de la souche, puis raccourcissez les autres juste au-dessus d’une jeune pousse verte. Ce rajeunissement se fait sur deux ou trois saisons, jamais en une taille d’automne radicale.

Quand il ne reste plus aucun brin vert et que toutes les tiges grattées sont marron, la plante est condamnée : mieux vaut l’arracher et replanter un jeune sujet en sol drainant. Sur les lavandes saines, surtout jeunes, contentez-vous d’une taille estivale légère la première année, puis prélevez des boutures en fin d’été pour préparer la relève.