Vous jetez encore ces vieux cubes du congélateur ? Ce qu’ils font en silence à vos jardinières suspendues est bluffant

Un jardinier m’a assuré que mes glaçons au goût de congélateur étaient l’allié secret de mes jardinières suspendues. Sur le balcon en été, leur fonte change tout sans effort.

Les glaçons oubliés au fond du congélateur, au goût de plastique, finissent souvent dans l’évier. Sur un marché, un jardinier a pourtant prévenu une cliente, comme le rapporte Ouest-France : « Vous gaspillez le meilleur outil pour vos jardinières suspendues. » De quoi regarder son bac à glaçons avec un autre œil.

Car ces cubes glacés, surtout les plus anciens que l’on n’ose plus mettre dans un verre, font merveille dans les suspensions de balcon. Entre arrosoir bancal, terreau qui boit mal et voisins du dessous éclaboussés, ils offrent une façon d’arroser en hauteur sans effort.

Jardinières suspendues : pourquoi elles boivent si mal

Arroser une jardinière accrochée à la rambarde, c’est souvent un numéro d’équilibriste. On tend le bras, l’arrosoir penche, l’eau ruisselle sur la manche et le pot oscille dangereusement. Beaucoup se résignent à un arrosage rapide qui détrempe la terrasse sans vraiment hydrater la motte.

Le souci vient aussi du terreau hydrophobe : brûlé par le soleil et riche en tourbe ou fibres de coco, il sèche à cœur et finit par repousser l’eau. On croit bien arroser parce que l’eau ressort par les trous, alors qu’au centre la terre reste dure et les racines de géraniums ou pétunias manquent d’eau.

Vieux glaçons, nouvelle vie dans les suspensions

Dans ce contexte, les glaçons jardinières suspendues deviennent des alliés malins. Au lieu de jeter les cubes au goût de congélateur, on les pose sur le terreau : pour une suspension moyenne, cinq à six glaçons fondent lentement, sur plusieurs dizaines de minutes. L’eau s’infiltre alors doucement, sans geyser par les trous de drainage et sans détremper la terrasse.

La Société Nationale d’Horticulture de France recommande un écart d’environ 10°C entre eau et substrat. On place donc les glaçons le matin, sur le pourtour du pot. Un spécialiste britannique, cité par la presse anglo-saxonne, rappelle que « les orchidées sont connues pour prospérer avec cette méthode, mais d’autres plantes tropicales peuvent mal supporter la température froide et devraient plutôt être arrosées à température ambiante, ou brumisées, pour éviter le choc ».

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Gain de confort Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La fonte lente transforme l’arrosage en goutte-à-goutte naturel. Le terreau sec a le temps de se réhydrater, l’eau ne file plus directement par les trous de drainage. 💡 Le petit plus : En canicule, ajouter un fin paillage de copeaux ou de fibres de coco ralentit encore l’évaporation et prolonge l’effet des glaçons sur la journée. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Remplir la jardinière de glaçons en plein après-midi ou les coller aux tiges, au risque de stresser et brûler les racines par le froid.

Ce que les glaçons changent… et ce qu’ils ne feront jamais

Des tests relayés par Empress of Dirt montrent que cette astuce peut sous-arroser les grands bacs ou humidifier la terre de manière inégale. Sur une longue jardinière, mieux vaut utiliser les glaçons en appoint tous les deux ou trois jours, et garder un arrosage plus profond une fois par semaine. Si la motte se décolle, que la surface durcit et que vos géraniums et surfinias dépérissent encore, c’est le signal pour rempoter dans un terreau frais enrichi de compost.