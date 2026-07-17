Canicule : si votre gazon jaunit, n’arrosez surtout pas comme ça… voici le geste qui lui évite la mort

Sous la canicule, un gazon qui brunit n’est pas toujours condamné : souvent, il se met simplement en veille. Comment l’aider à traverser la chaleur sans ruiner votre réserve d’eau ni sa future reprise ?

Le gazon qui crisse sous les pas, couleur paille, la pelouse de carte postale a disparu et le premier réflexe consiste souvent à ouvrir le robinet en grand. En pleine canicule, ce réflexe peut pourtant transformer le jardin en gouffre à eau, pour un résultat quasi invisible.

Bonne nouvelle : un gazon qui brunit en canicule n’est pas forcément mort. La plupart du temps, il s’est simplement mis en veille pour se protéger. Entre dormance, arrosage intelligent et tonte haute, quelques gestes suffisent à le ménager et à préparer sa future reprise.

Pourquoi le gazon qui brunit en canicule n’est pas forcément perdu

En été, beaucoup de graminées passent en dormance estivale : la partie aérienne jaunit, mais les racines restent vivantes. Un gazon adulte bien installé a ainsi supporté plusieurs semaines sans pluie et a reverdi tout seul dès le retour des averses, comme le rappelle Aujardin. Sous la couleur paille, le système racinaire continue de stocker eau et énergie.

Pour juger l’état réel de la pelouse, quelques tests simples aident. Marcher sur l’herbe : si les traces de pas restent marquées et que les brins, grisâtres ou enroulés, ne se redressent pas, le stress hydrique est important. Autre geste, repris par Le Tribunal du Net : « Arrête d’arroser, gratte plutôt ». En grattant légèrement le sol, la présence de petits filaments blancs fermes indique un gazon vivant en repos. Si, au contraire, les touffes viennent en plaques entières, certaines zones sont vraiment grillées.

Les bons réflexes pendant la canicule pour limiter les dégâts

Nous avons tous déjà vidé des arrosoirs sur une pelouse beige en espérant la sauver. En plein soleil, jusqu’à « 70 % de l’eau s’évapore avant même d’atteindre les racines », rappelle Le Tribunal du Net. Quand l’arrosage reste autorisé, mieux vaut un arrosage profond, tôt le matin, une à deux fois par semaine, qui humidifie 10 à 15 cm de terre, plutôt que de petits coups quotidiens. Et toujours vérifier les restrictions locales sur Vigieau avant de sortir le tuyau.

La tondeuse joue un rôle clé. Une tonte trop courte laisse le sol nu, brûlé par le soleil. En période de canicule, les spécialistes recommandent de garder 7 à 10 cm de hauteur, de tondre moins souvent, voire de laisser la tondeuse au garage si l’herbe ne pousse plus. Laisser un léger tapis de tonte sèche en surface crée un paillage naturel qui limite l’évaporation. Trois erreurs sont à éviter absolument :

couper l’herbe au ras pour « faire propre » ;

épandre un engrais azoté sur une pelouse en dormance ;

multiplier les passages et installer piscine ou mobilier lourd sur un sol déjà sec.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En acceptant la dormance du gazon, on arrête d’arroser un peu tous les jours et on privilégie soit le repos complet, soit de rares arrosages profonds. Associée à une tonte haute, cette stratégie garde les racines au frais et limite les pertes par évaporation. 💡 Le petit plus : laisser une fine couche d’herbe coupée sur place en période de chaleur crée un paillage gratuit qui protège le sol. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tondre ras et arroser légèrement tous les jours en plein après-midi, le combo parfait pour brûler définitivement le gazon.

Après la vague de chaleur : comment favoriser la reprise du gazon

Dès que les températures baissent et que les pluies reviennent, une pelouse en dormance repart souvent sans aide. Le nouveau vert reste fragile : il vaut mieux éviter les jeux d’enfants, les meubles lourds et attendre que la repousse soit bien installée avant de reprendre la tonte, toujours haute et avec une lame bien affûtée.

Si, plusieurs semaines après le retour de l’humidité, certaines plaques restent brunes, ces zones ont vraiment souffert. L’automne sera alors le moment de griffer légèrement la terre, d’améliorer le sol avec un peu de matière organique, puis de regarnir avec un mélange plus résistant à la sécheresse. Et, pour les étés suivants, adopter « ce doux jaune doré comme l’uniforme normal d’une nature qui travaille à se protéger », comme l’écrit Astuces de Grand-Mère, change aussi le regard sur la pelouse.