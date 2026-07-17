Framboisiers : cette erreur après la dernière framboise de juillet ruine la prochaine récolte sans que vous le voyiez

Fin juillet, je laissais mes framboisiers en friche, convaincu que ces cannes brunes étaient inoffensives. Jusqu’au jour où un pépiniériste m’a révélé le geste de taille qui change tout pour la prochaine récolte.

Fin juillet, le bol de framboises est plein, les doigts collants de jus, et beaucoup de jardiniers rangent le panier… en laissant le rang tel quel. Les tiges restent en place, brunes, raides, comme un décor d’été terminé que l’on ne pense pas à démonter. Elles semblent mortes, donc sans conséquence.

Pourtant, comme l’a expliqué un pépiniériste sécateur à la main, ces vieilles cannes brunes continuent à se servir dans le sol tout l’été, au détriment des jeunes pousses vertes qui devraient préparer la prochaine récolte. Elles entretiennent aussi un fouillis humide propice aux maladies. Comprendre ce qu’elles volent réellement au pied change complètement la façon de tailler… et la quantité de fruits l’année suivante.

Ce que les vieilles cannes volent à vos framboisiers tout l’été

Une tige qui a déjà donné paraît passive ; en réalité, elle pompe encore eau et nutriments, alors qu’elle ne produira plus jamais une seule framboise. Les jeunes drageons, eux, devraient bâtir la récolte de l’an prochain : coincés dans l’ombre et en concurrence, ils restent chétifs, avec moins de fleurs et des fruits plus petits. La souche, qui vit en moyenne 5 à 7 ans, s’épuise plus vite si trop de bois inutile continue à la solliciter.

Autre vol, plus discret : celui de l’air et de la lumière. Un amas de tiges sèches crée un microclimat humide où la pourriture grise, le fameux botrytis, s’installe facilement. La Société Nationale d’Horticulture de France le décrit comme l’un des principaux ennemis du framboisier. Moignons mal coupés, bois mort non retiré… autant de petites portes ouvertes aux champignons qui ruinent les récoltes.

Avant le sécateur : reconnaître les bonnes et les mauvaises cannes

Avant toute taille, il faut savoir sur quel type de plant on intervient. Sur un framboisier non remontant, la récolte se concentre de mi-juin à fin juillet, sur des tiges âgées d’un an. Une fois la cueillette terminée, ces cannes ont fini leur vie et peuvent être supprimées sans scrupule. Si le rang donne aussi en fin d’été ou en automne, il s’agit d’un framboisier remontant : là, la taille de juillet se limite à un léger éclaircissage, la coupe au ras du sol viendra après la seconde récolte, en hiver.

Visuellement, les vieilles cannes sont grises ou brun terne, sèches, avec une écorce fendillée et parfois des restes de fruits. Les jeunes tiges partent de la base, sont vertes, souples, bien feuillées. Le pépiniériste montrait un test imparable : gratter légèrement l’écorce avec l’ongle ; si le bois dessous est vert, la canne vit encore, s’il est brun et sec, elle est morte et peut être coupée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte jusqu’à x2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En supprimant au ras du sol les cannes brunes qui ont fructifié, la plante n’a plus à entretenir du bois inutile. L’eau, les nutriments et la sève sont redirigés vers les jeunes pousses vigoureuses, mieux éclairées et mieux aérées, ce qui limite le botrytis et donne des fruits plus gros et plus nombreux. 💡 Le petit plus : étaler 10 cm de paillage (compost, paille ou tontes) et, sur sol neutre, ajouter 5 à 10 cm d’aiguilles de pin pour tendre vers un pH proche de 6,5, que le framboisier apprécie particulièrement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : couper les jeunes cannes vertes ou tailler un framboisier remontant comme un non remontant, surtout avec un sécateur émoussé et non désinfecté, au risque de perdre une récolte et de propager les maladies.

Le geste de juillet qui change tout pour la prochaine récolte

Sur un rang de framboisiers non remontants, le bon moment se situe juste après la dernière framboise de juillet. Le sécateur bien affûté et désinfecté, on coupe au plus près du sol toutes les cannes ayant fructifié, en laissant au maximum 3 à 5 cm de souche nette, sans moignon déchiré. On ne garde que 6 à 10 cannes vigoureuses par mètre, espacées d’environ 10 à 15 cm ; les plus faibles ou mal placées sont éliminées. D’ailleurs, palisser ces tiges sur des fils tendus à 0,60 m puis 1,20 m, ou sur des piquets de 1,50 à 1,70 m, les protège du vent et expose mieux les fruits au soleil.

Pour les framboisiers remontants, la taille de juillet reste plus douce : un simple tri des tiges malades, frottantes ou trop serrées pour aérer le rang, la coupe au ras du sol arrivant après la seconde récolte hivernale. Petit bonus : un arrosage régulier au pied, sans mouiller le feuillage, puis un paillage d’une dizaine de centimètres permettent de garder la fraîcheur, de nourrir le sol et de donner toute la mesure à ce coup de sécateur de cinq minutes.