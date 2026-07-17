Pelouse grillée en 48 h : ce réglage discret de la tondeuse que votre voisin applique dès les premières chaleurs

À chaque montée du thermomètre, votre voisin relève la lame de sa tondeuse pendant que vous rasez tout. Ce simple réglage suffit pourtant à sauver son gazon de l'été.

Dans toutes les rues pavillonnaires, il y a ce voisin qui, dès les premières journées vraiment chaudes, remonte la lame de sa tondeuse, passe rapidement puis disparaît à l’ombre. Pendant ce temps, on rase la pelouse bien court, satisfait de ce tapis uniforme. Deux jours plus tard, la nôtre a viré paille… et la sienne est restée verte.

La différence ne tient ni à la chance ni à la paresse. En été, un gazon tondu trop bas peut littéralement griller en 48 heures, parce qu’on met à nu une partie vitale du brin d’herbe : le collet du gazon. Comprendre ce point change tout à la hauteur de tonte en été… et explique pourquoi votre voisin a plusieurs longueurs d’avance.

Raser court dès les premières chaleurs : la fausse bonne idée

Les paysagistes appellent cela le scalping : une tonte trop rase qui expose la base de la tige et affaiblit la plante. Le collet, zone de jonction entre racines et feuillage, concentre les réserves d’énergie. Protégé par quelques centimètres d’herbe, il reste au frais et légèrement humide. Mis à nu, il subit le soleil de plein fouet, le sol chauffe, l’évaporation s’emballe, les racines restent superficielles et la pelouse devient ultra sensible à la moindre canicule.

Quelle hauteur de tonte viser quand le thermomètre grimpe ?

Nous avons tous déjà eu ce réflexe : couper plus court pour “être tranquilles plus longtemps”. C’est l’inverse qu’il faudrait faire. Dès que les fortes chaleurs s’installent, les pros recommandent de régler la lame sur 6 à 8 cm minimum, certains montent même à 7–8 cm en plein été. Une règle simple aide beaucoup : ne jamais enlever plus d’un tiers de la hauteur en une fois. Si l’herbe idéale est à 8 cm, on tond lorsqu’elle atteint environ 11 cm, pas avant.

En cas de canicule sévère, certains experts conseillent même de doubler la hauteur habituelle d’un gazon entretenu entre 4 et 7 cm, pour offrir un maximum d’ombre au sol et limiter le stress hydrique. Paradoxalement, plus on laisse l’herbe un peu longue, plus les racines plongent en profondeur, et moins le gazon réclame d’arrosage… exactement ce que pratique discrètement votre voisin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Protection du gazon en été Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En remontant la lame, on garde plus de feuillage pour ombrer le sol et protéger le collet. Le sol chauffe moins, perd moins d’eau, et les racines plongent plus profondément : le gazon encaisse bien mieux les épisodes de fortes chaleurs. 💡 Le petit plus : dès que la météo annonce plusieurs jours très chauds, remonter la lame d’un cran supplémentaire et laisser l’herbe coupée en fin paillage type mulching aide encore plus à garder la fraîcheur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tondre très ras juste avant un pic de chaleur, couper plus d’un tiers de la hauteur d’un coup ou passer la tondeuse en plein après-midi sur un gazon déjà jauni.

Moments, tondeuse et signes qui disent stop

Le moment de tonte joue presque autant que la hauteur. Entre 11 h et 17 h, la pelouse est déjà au maximum de son stress thermique : ajouter une coupe revient à l’achever. Mieux vaut passer tôt le matin, avant 9 h, ou en soirée après 18 h. D’ailleurs, une lame bien affûtée, qui coupe net au lieu d’arracher, limite encore les dégâts ; un affûtage deux à trois fois par saison change vraiment l’allure du gazon.

Quand les brins ne se redressent plus sous le pied et que la pelouse vire au gris paille, elle entre en dormance estivale : elle peut tenir ainsi 4 à 6 semaines en concentrant ses forces dans les racines. Dans ce cas, comme le rappelle Pause Maison (Ouest-France), « la meilleure tonte est celle qu’on ne fait pas ». On laisse la lame haute, on espace les passages, et, petit bonus, un robot-tondeuse réglé sur une coupe plus haute, avec mulching, aide aussi à protéger ce tapis vert jusqu’aux premières pluies qui le feront reverdir en quelques jours.