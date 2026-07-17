Plus personne n’achète de salon de jardin complet : cette nouvelle façon d’aménager la terrasse en 2026 évite un gâchis
En 2026, les salons de jardin complets boudés laissent place aux coins détente composés pièce par pièce. Entre modularité, budget étalé et matériaux durables, de nouvelles règles redessinent terrasses et balcons.
Dans les rayons des jardineries, une scène se répète cet été 2026 : les grands ensembles parfaitement assortis prennent la poussière, pendant que les modules vendus à l’unité s’arrachent. La terrasse ne veut plus ressembler à une page de catalogue figée, mais à une vraie pièce à vivre qui évolue avec la famille.
Balcon urbain, toit-terrasse ou jardin de campagne, les propriétaires composent désormais leur coin détente petit à petit, au fil des coups de cœur et du budget. Objectif : un salon de jardin modulable, dépareillé mais élégant, capable de durer plus de dix ans. Reste à savoir comment s’y prendre sans faute de goût ni erreur de matériau.
Pourquoi le salon de jardin complet a perdu la cote en 2026
Les enseignes comme Jardiland, Leroy Merlin ou Bricomarché ont bien suivi le mouvement : les salons vendus en “blocs” laissent la place à des canapés d’angle fractionnés, fauteuils indépendants, poufs, bancs et tables basses à composer soi-même. Les Français consacrent de l’ordre de 500 € par an à leurs extérieurs ; acheter pièce par pièce permet d’étaler la dépense et de viser de meilleurs matériaux. Autre avantage décisif : en cas de casse, on remplace un seul module au lieu de sacrifier tout un salon de jardin complet, ce qui allège à la fois le budget et la déchetterie.
Composer un salon de jardin modulable dépareillé… qui reste harmonieux
Nous avons tous déjà hésité devant un fauteuil coup de cœur en craignant qu’il “jure” avec le reste. La bonne nouvelle : le mix & match fonctionne très bien, à condition de suivre quelques règles ultra simples.
- Même hauteur d’assise autour d’une table pour que tout le monde soit à l’aise.
- Deux matières fortes maximum, par exemple bois + aluminium, ou résine tressée + métal.
- Une à deux couleurs conductrices (vert sauge, terracotta…) et le reste en tons neutres.
Avec cette base, une chaise chinée, un banc en bois brut et un fauteuil en résine peuvent cohabiter sans effet “bric-à-brac”. Ce sont les coussins, tapis extérieurs et plaids qui assurent le lien visuel et permettent de faire évoluer le style chaque été.
Les bons matériaux pour un salon modulable qui traverse les étés
De nombreux propriétaires ont vécu la même déception avec un salon en résine tressée bon marché : beau la première année, puis décoloré, desséché et fissuré au troisième été, surtout quand la structure cachée est en acier peint qui rouille à la moindre rayure. À l’inverse, une ossature en aluminium ne craint pas la pluie et reste légère à déplacer, tandis qu’une résine haute densité traitée anti-UV conserve sa couleur et sa souplesse. Certes, un ensemble modulable de qualité en alu se situe souvent entre 350 et 800 €, mais acheté en modules et étalé sur plusieurs saisons, il revient moins cher que deux salons complets à remplacer et évite bien des voyages à la déchetterie.
En bref
- 🏡 En 2026, les propriétaires français délaissent le salon de jardin complet pour composer terrasse et balcon avec des modules indépendants, adaptés à leurs usages.
- 🧩 Nouvelles règles de mix & match, choix de matériaux comme l’aluminium ou la résine anti-UV, et stratégie budgétaire progressive transforment l’aménagement extérieur.
- 🌿 Conseils pratiques, retours d’expérience et exemples de configurations modulables esquissent une autre façon de penser salon de jardin, plus durable et évolutive.
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