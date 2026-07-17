Spritz : oubliez le classique, cette version Aperol-tonic en 3 gestes, plus fraîche et moins sucrée, change tout

Le rituel du spritz commence à tourner en rond sur les terrasses d’été. Avec l’Aperol tonic, un simple changement d’ingrédients pourrait rafraîchir complètement vos apéros.

En fin de journée, quand la chaleur retombe et que les glaçons tintent sur la table, on a souvent le même réflexe : commander un spritz. Sa robe orange, on la connaît par cœur, tout comme cette douceur un peu sucrée qui finit parfois par lasser, surtout après plusieurs verres.

Bonne nouvelle : on peut garder l’Aperol, oublier le prosecco, et passer à un Aperol tonic beaucoup plus frais, citronné et net en bouche. Moins de sucre, plus de bulles, zéro prise de tête sur les ratios compliqués. Un verre, de la glace, trois gestes ; la vraie question, c’est comment le réussir à tous les coups.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 24 cl d’Aperol bien frais (pour 4 verres)

✅ 48 cl d’eau tonique bien froide, type Indian tonic classique

✅ 6 cl de jus de citron jaune fraîchement pressé (environ 2 citrons)

✅ 1 orange non traitée, un grand bol de glaçons, basilic ou romarin

Pourquoi le spritz classique n’est plus si séduisant

Ce qui fatigue avec le spritz classique, ce n’est pas l’Aperol mais tout le cérémonial autour : prosecco à choisir, ratio 3-2-1 à respecter, verre ballon, eau gazeuse en plus. D’ailleurs, à la maison, on finit souvent avec un cocktail trop sucré, pas assez froid, qui perd vite ses bulles et devient lourd en fin de verre. Résultat : on garde le rituel, mais plus vraiment le plaisir.

Aperol tonic : le nouveau réflexe apéro ultra frais

Avec l’Aperol tonic, on simplifie tout : seulement Aperol, tonic, citron et glace. Le prosecco disparaît, remplacé par un tonic bien froid qui apporte une amertume nette et des bulles longues. Le jus de citron resserre l’ensemble. Pourtant, le bon repère ? Environ 1 dose d’Aperol pour 2 de tonic, avec juste un trait de citron.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir Aperol et tonic bien froids, presser les citrons, puis rafraîchir brièvement les verres. Technique : Remplir chaque verre ballon aux trois-quarts de gros glaçons, sans hésiter à charger. Cuisson : Verser 6 cl d’Aperol par verre, ajouter un trait de citron, puis le tonic. Finition : Donner un seul tour de cuillère, glisser la tranche d’orange et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 2 min/verre 🔍 Le secret de l’expert Servir Aperol et tonic à 4-6 °C resserre les saveurs et atténue le sucre. Le verre rempli de glace fond moins vite ; on garde un Aperol tonic bien structuré, pétillant, sans effet d’eau au bout de trois gorgées. ✨ Le twist gourmand : Ajouter deux feuilles de basilic légèrement tapées entre les mains ; elles apportent un parfum vert qui souligne le côté citronné. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser un tonic tiède en pensant que la glace fera le travail : on obtient un Aperol tonic plat et rapidement dilué.

Twists gourmands & accords apéro à la française

Une fois la base maîtrisée, on peut jouer léger. Un trait de citron en plus pour un Aperol tonic très sec, une fine tranche de pamplemousse à la place de l’orange, ou une herbe fraîche. À côté, olives, amandes grillées, tomates-mozza ou crevettes froides fonctionnent à merveille, en gardant en tête une consommation responsable.