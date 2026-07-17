Tomates fendillées, feuilles jaunes : ce problème caché que vos plants vous crient avant de ruiner la récolte

Tomates fendillées, feuilles qui jaunissent après l’orage : vos plants ne font pas un caprice, ils tirent la sonnette d’alarme. En lisant ces signaux, vous saurez quels gestes simples adopter pour sauver la récolte.

Après une semaine de canicule, un orage éclate, la terre boit comme une éponge… et le lendemain, les tomates sont fendillées, les feuilles jaunissent. Scène connue au potager, qui laisse souvent un goût d’injustice quand on a tout arrosé “comme il faut”.

En réalité, tomates fendues et feuillage jaune ne sont presque jamais un hasard : ce sont des signaux précis d’un plant soumis à un stress hydrique, à des carences ou à des maladies. Une fois ce langage décodé, on ajuste quelques gestes clés et la saison est loin d’être perdue.

Tomates fendillées, feuilles jaunes : le même SOS

Quand le sol a séché en profondeur puis reçoit d’un coup une grosse pluie ou un arrosage massif, les racines assoiffées pompent brutalement. La sève afflue dans des fruits déjà gorgés, la peau durcie par la sécheresse ne suit plus et se fissure : c’est le choc hydrique redouté des maraîchers.

Le même scénario déséquilibre l’absorption des nutriments. Si les feuilles de tomates du bas jaunissent puis sèchent, avec un feuillage globalement pâle, la plante signale souvent une carence en azote. Si tout jaunit presque en même temps après plusieurs arrosages rapprochés, les racines ont pu s’asphyxier dans un excès d’eau.

Lire le langage des tomates, symptôme par symptôme

Nous avons tous déjà paniqué devant un plant un peu triste. Mieux vaut observer calmement : chaque détail raconte quelque chose. Voici les messages les plus fréquents… et la réponse à apporter.

Tomates fendillées : arrosage irrégulier ou orage après sécheresse ; arroser régulièrement et maintenir un sol bien paillé.

: arrosage irrégulier ou orage après sécheresse ; arroser régulièrement et maintenir un sol bien paillé. Feuilles du bas jaunes : stress hydrique plus carence en azote ; arrosage du matin en profondeur, terre ameublie, engrais organique doux.

: stress hydrique plus carence en azote ; arrosage du matin en profondeur, terre ameublie, engrais organique doux. Feuillage pâle, nervures vertes : carences en fer ou magnésium ; compost mûr, purin d’ortie, pas d’arrosage excessif.

: carences en fer ou magnésium ; compost mûr, purin d’ortie, pas d’arrosage excessif. Tache sombre au bas du fruit (nécrose apicale ou « cul noir », selon Pause Maison) : manque de calcium et humidité irrégulière ; stabiliser l’arrosage, ajouter un peu de cendre de bois tamisée.

(nécrose apicale ou « cul noir », selon Pause Maison) : manque de calcium et humidité irrégulière ; stabiliser l’arrosage, ajouter un peu de cendre de bois tamisée. Moisissure grise sur feuilles ou tiges : pourriture grise, ou botrytis ; enlever les parties atteintes, aérer, ne plus mouiller le feuillage.

: pourriture grise, ou ; enlever les parties atteintes, aérer, ne plus mouiller le feuillage. Petits points jaunes et fines toiles : attaque de tétranyque tisserand par temps chaud et sec ; augmenter légèrement l’humidité de l’air, favoriser les auxiliaires.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte préservée Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’un arrosage régulier et un sol paillé évitent les à-coups d’eau responsables des fissures et des feuilles jaunes. 💡 Le petit plus : En pot, vérifier la fraîcheur de la terre avec le doigt avant d’ajouter de l’eau. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser tous les jours abondamment et donner un engrais « coup de fouet » dès que le feuillage jaunit.

Les bons réflexes pour apaiser vos plants

Pour sortir vos tomates de la zone rouge, la base reste la même : un arrosage profond, espacé mais régulier, de préférence le matin, et un sol couvert d’un bon paillage.

En cas de canicule suivie d’orage, on peut bâcher la terre autour des pieds pour limiter le choc hydrique, les fruits fendus et l’arrivée du mildiou ou du botrytis.