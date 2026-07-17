Ce gâteau de ménage brioché de ma grand-mère faisait nos dimanches : j'ai retrouvé la vraie recette qu'on croyait perdue

Chaque dimanche, ce gâteau de ménage brioché réunissait trois générations autour de la table familiale. En retrouvant la recette de ma grand-mère, j’ai compris les gestes qui font sa mie si moelleuse.

Une odeur de fleur d’oranger, une pâte qui gonfle près du four, les voix qui baissent quand on apporte la galette… Avec ce gâteau de ménage brioché, on retrouve aussitôt les dimanches de famille. Mie souple, bord doré, dessus crémeux : tout rappelle le gâteau posé au centre de la table.

Pour réussir cette recette gâteau de ménage traditionnel, tout se joue dans la pâte briochée et le fameux « goumeau » crème-œuf-sucre. L’objectif : une mie moelleuse, jamais compacte, et un dessus fondant, légèrement caramélisé. Avec quelques gestes simples, on obtient ce vrai gâteau de ménage de grand-mère, généreux et facile à partager.

Les ingrédients indispensables Pâte briochée : 250 g farine, 40 g sucre, 1 pincée de sel.

Levain liquide : 60 g lait tiède, 7,5 g levure de boulanger, 1 œuf.

Parfum et moelleux : 1 c. à soupe d’huile neutre, 1 c. à café de fleur d’oranger, 40 g beurre doux.

Goumeau : 1 œuf, 150 g crème entière, 50 g sucre ; beurre et farine pour le moule.

Le gâteau de ménage de grand-mère : le rituel du dimanche

Cette galette briochée se cuit dans un simple moule à tarte, sans robot. La levure de boulanger, le lait tiède et l’œuf assurent une mie moelleuse, avec cette légère mâche briochée. Au-dessus, le goumeau forme une fine couche crème-sucre dorée au four. Résultat : un gâteau de ménage chaleureux, à servir au centre de la table.

Pas à pas : réussir la pâte briochée et le goumeau crémeux

On commence par réunir les ingrédients secs, puis on ajoute les liquides avec la levure. Le pétrissage doit être franc, mais bref, pour garder une pâte souple qui se décolle des doigts. Le beurre s’incorpore en dernier, en petits dés. La pâte lève ensuite à couvert ; pendant ce temps, on fouette œuf, crème, sucre et fleur d’oranger pour le goumeau.

Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, sucre et sel, puis verser lait, œuf, huile, fleur d’oranger et levure ; pétrir et ajouter le beurre en dernier. Technique : Laisser lever la pâte dans un saladier couvert jusqu’à ce qu’elle double, puis l’étaler du bout des doigts dans un moule beurré. Cuisson : Fouetter œuf, crème, sucre et fleur d’oranger, verser ce goumeau sur la pâte sans déborder sur les bords. Finition : Cuire à 180 °C pendant 10 à 15 minutes, jusqu’à surface dorée et bords légèrement caramélisés, puis laisser tiédir avant de démouler.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget économique Le secret de l’expert Beurre ajouté en dernier et pâte bien hydratée : la mie reste légère, gonflée, avec un dessus crémeux qui ne sèche pas. Le twist gourmand : On peut ajouter un zeste fin d’orange et quelques amandes effilées sur le goumeau pour un parfum plus vif et un léger croquant. LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument le lait trop chaud et une cuisson prolongée : levure détruite, pâte compacte et goumeau sec au lieu de rester fondant.

Conservation, service et petites variantes de famille

Ce gâteau se garde sous un torchon ; le lendemain, on le sert à température ambiante, toujours aussi moelleux.