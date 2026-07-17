Ce classique de grand-mère à base de thon et d’œufs durs sauve tous les repas, mais un geste est à bannir
Un soir de frigo presque vide, une boîte de thon et quelques œufs suffisent à poser une entrée fraîche sur la table. Mais cette salade de thon œufs durs cache un détail qui change tout.
Une boîte de thon, des œufs durs et ce qui reste au placard : l’entrée qui dépanne depuis des générations sans jamais décevoir
L’odeur du vinaigre qui chatouille, le croustillant du pain, le thon qui s’émiette dans un saladier frais : en quelques gestes, la table d’été se met en place presque toute seule.
Au centre, cette salade de thon œufs durs née du placard, qu’on prépare sans réfléchir avec ce qu’on a sous la main. Trois ingrédients clés, un bon assaisonnement, et une promesse : sauver le repas de dernière minute, sans compromis sur la gourmandise.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g de thon en boîte au naturel bien égoutté
- ✅ 3 œufs durs, 20 cl de mayonnaise
- ✅ 2 échalotes, 6 cornichons, 1 branche de persil
- ✅ 4 c. à s de vinaigre de vin, sel, poivre
Pourquoi cette salade de thon aux œufs durs sauve tous les repas de dernière minute
Parce qu’elle parle à tout le monde. Le thon rassure, les œufs durs adoucissent, la mayonnaise enrobe, et les petits croquants au vinaigre réveillent l’ensemble. Servie très fraîche, cette entrée de placard fait aussi bien l’affaire qu’une rillettes de poisson travaillée.
Les 4 règles pour une salade de thon toujours crémeuse, jamais aqueuse
Règle n°1 : presser longuement le thon entre les mains, au-delà du simple égouttage. Règle n°2 : tailler échalotes, cornichons et herbes très fin. Règle n°3 : écraser les œufs sans les lisser. Règle n°4 : ajuster mayo-vinaigre, goûter, puis refroidir.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire, refroidir et écaler les œufs ; émietter le thon pressé.
- Technique : Hacher échalotes, cornichons et persil en tout petits morceaux.
- Cuisson : Réunir thon, œufs, aromates ; ajouter mayonnaise puis vinaigre.
- Finition : Saler, poivrer, mélanger délicatement, filmer et réserver au frais.
Carnet de grand-mère : variantes de placard et idées de service
En entrée, on sert la salade en dôme sur des feuilles de laitue, avec tomates ou crudités autour, jamais dedans pour éviter l’eau.
Elle garnit aussi baguette, pain de campagne toasté ou wraps avec un peu de salade croquante. Bien filmée, elle se garde 24 heures au frais.
En bref
- 🥚 En quelques minutes, une salade de thon œufs durs transforme une simple boîte de conserve en entrée conviviale pour l'été ou les soirs pressés.
- 🥗 Quatre règles simples guident la préparation, entre texture crémeuse, croquant des aromates et assaisonnement au cordeau, pour une salade qui ne rend pas d'eau.
- ✨ Astuces de chef, variantes de placard et idées de dressage transforment cette recette de secours en entrée presque bistronomique, à adapter selon les restes.
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