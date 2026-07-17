Ce classique de grand-mère à base de thon et d’œufs durs sauve tous les repas, mais un geste est à bannir

Un soir de frigo presque vide, une boîte de thon et quelques œufs suffisent à poser une entrée fraîche sur la table. Mais cette salade de thon œufs durs cache un détail qui change tout.

Une boîte de thon, des œufs durs et ce qui reste au placard : l’entrée qui dépanne depuis des générations sans jamais décevoir

L’odeur du vinaigre qui chatouille, le croustillant du pain, le thon qui s’émiette dans un saladier frais : en quelques gestes, la table d’été se met en place presque toute seule.

Au centre, cette salade de thon œufs durs née du placard, qu’on prépare sans réfléchir avec ce qu’on a sous la main. Trois ingrédients clés, un bon assaisonnement, et une promesse : sauver le repas de dernière minute, sans compromis sur la gourmandise.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de thon en boîte au naturel bien égoutté

✅ 3 œufs durs, 20 cl de mayonnaise

✅ 2 échalotes, 6 cornichons, 1 branche de persil

✅ 4 c. à s de vinaigre de vin, sel, poivre

Pourquoi cette salade de thon aux œufs durs sauve tous les repas de dernière minute

Parce qu’elle parle à tout le monde. Le thon rassure, les œufs durs adoucissent, la mayonnaise enrobe, et les petits croquants au vinaigre réveillent l’ensemble. Servie très fraîche, cette entrée de placard fait aussi bien l’affaire qu’une rillettes de poisson travaillée.

Les 4 règles pour une salade de thon toujours crémeuse, jamais aqueuse

Règle n°1 : presser longuement le thon entre les mains, au-delà du simple égouttage. Règle n°2 : tailler échalotes, cornichons et herbes très fin. Règle n°3 : écraser les œufs sans les lisser. Règle n°4 : ajuster mayo-vinaigre, goûter, puis refroidir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire, refroidir et écaler les œufs ; émietter le thon pressé. Technique : Hacher échalotes, cornichons et persil en tout petits morceaux. Cuisson : Réunir thon, œufs, aromates ; ajouter mayonnaise puis vinaigre. Finition : Saler, poivrer, mélanger délicatement, filmer et réserver au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert Thon bien pressé plus jaunes d’œufs dans la sauce donnent une émulsion dense, brillante, qui tient sans rendre d’eau. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des câpres légèrement sautées et un zeste de citron juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Servir avec un thon mal égoutté ou sans goûter l’acidité avant d’ajouter la mayo.

Carnet de grand-mère : variantes de placard et idées de service

En entrée, on sert la salade en dôme sur des feuilles de laitue, avec tomates ou crudités autour, jamais dedans pour éviter l’eau.

Elle garnit aussi baguette, pain de campagne toasté ou wraps avec un peu de salade croquante. Bien filmée, elle se garde 24 heures au frais.