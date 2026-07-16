Apéro : si vous ne testez pas cette astuce avec des tomates cerises, vous ratez un plat de resto italien

En 30 minutes, ces mini tatins de tomates cerises transforment un simple apéro en assiette de trattoria. Une méthode renversée suffit pour garder la pâte ultra croustillante.

Pâte feuilletée chaude, miel qui caramélise, tomates cerises qui éclatent doucement au four ; en quelques minutes, la cuisine prend l’odeur d’une trattoria et l’apéro change de dimension.

On a simplement retourné des tartelettes tomate comme une tatin ; d’un coup, les tomates se sont retrouvées dessus, glacées d’un jus concentré tomate-miel. Pâte croustillante, cœur fondant, burrata et jambon de Parme par-dessus : les invités ont cru à un plat de resto italien. À retenir ; la méthode est beaucoup plus simple qu’elle n’en a l’air.

Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de tomates cerises et 1 oignon rouge émincé

✅ 1 pâte feuilletée pur beurre (environ 230 g), bien froide

✅ 4 c. à café de miel, 1 c. à café d’herbes de Provence, 1 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre

✅ 1 burrata (125 g), 4 tranches de jambon de Parme, 20 g de pistaches décortiquées

La mini tatin de tomates cerises qui transforme l’apéro en trattoria

En format mini, ces tartelettes de tomates façon tatin ont tout d’un plat de restaurant mais se mangent du bout des doigts. Les tomates cerises rendent peu d’eau, se caramélisent vite et gardent une jolie forme bombée. En dessous, la pâte feuilletée pur beurre assure le croustillant. Au service, miel, herbes, burrata, jambon de Parme et pistaches donnent l’accent italien.

La technique tatin : comment retourner les tartelettes sans les casser

La réussite tient à un trio gagnant ; cercles de miel bien centrés, tomates serrées face coupée contre le miel, disque de pâte un peu plus large bordé tout autour. Ainsi, le jus se concentre en caramel et la base reste parfaitement croustillante.

Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Couper les tomates cerises en deux, émincer l’oignon et le faire revenir 3 minutes dans l’huile d’olive. Technique : Sur une plaque recouverte de papier cuisson, tracer quatre petits cercles de miel et poser dessus les demi-tomates, face coupée contre le miel, bien serrées. Ajouter l’oignon, les herbes, sel et poivre. Cuisson : Découper la pâte feuilletée en quatre disques un peu plus grands que les tas de tomates, les poser dessus, rentrer les bords vers l’intérieur puis piquer la pâte à la fourchette. Finition : Enfourner 18 à 22 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit bien gonflée et dorée. À la sortie du four, retourner aussitôt chaque tatin sur une assiette et coiffer de burrata, jambon de Parme, pistaches concassées et poivre.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert Miel en petits cercles, tomates serrées face coupée vers le bas ; le jus se concentre en caramel, la pâte reste sèche. Le twist gourmand : Ajouter un trait de balsamique ou une pointe de piment dans le miel avant cuisson. LE GESTE INTERDIT : Attendre pour retourner fige le caramel et arrache les tomates ; un four tiède donne une pâte molle.

Variantes & organisation pour l’apéro

À servir tièdes, ou froides sans jambon pour une version végétarienne.