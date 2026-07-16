Cette salade de vermicelles croquante sans cuisson sauve vos dîners d'été, à condition d'éviter ce geste fatal

Quand la cuisine vire au sauna, cette salade de vermicelles à la cacahuète apporte fraîcheur, croquant et parfum d’herbes en moins de 15 minutes. Et si votre nouvelle entrée d’été ne nécessitait vraiment aucune cuisson ?

Dans une cuisine déjà surchauffée, on rêve d’assiettes qui rafraîchissent rien qu’à l’odeur. Coriandre, citron vert, cacahuète grillée : l’air se parfume, les vermicelles de riz se font souples, les légumes claquent sous la dent. Tout annonce une entrée fraîche, généreuse, mais sans lancer la moindre flamme.

Au lieu de transpirer devant les fourneaux, on assemble cette salade de vermicelles croquante à la cacahuète en quelques gestes ; dix minutes, zéro cuisson, un maximum de contraste entre moelleux et croustillant. Reste à maîtriser deux points clés : des vermicelles bien détachés et une sauce qui accroche juste ce qu’il faut.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 180 g de vermicelles de riz, trempés à froid, pour 4 assiettes généreuses

✅ 2 carottes râpées, 200 g de tomates cerises, 15 g de coriandre ou basilic thaï

✅ 60 g de beurre de cacahuète, citron vert, gingembre, sauce soja, miel, huiles pimentée et d’olive

✅ 60 g de cacahuètes grillées, 30 g d’oignons frits, sel, poivre pour le croustillant final

Une salade de vermicelles à la cacahuète sans cuisson, fraîche et croquante

Dans cette version, les vermicelles de riz ne voient jamais la casserole : un simple bain d’eau froide suffit à les assouplir. On les mêle ensuite à des carottes râpées, des tomates juteuses et un bouquet d’herbes fraîches. La sauce cacahuète citron vert, sucrée-salée et légèrement pimentée, enrobe le tout sans alourdir.

La méthode express pour une salade fraîche qui ne fait pas transpirer

Tout commence par le trempage : vermicelles dans un grand saladier d’eau froide ou tiède, dix à quinze minutes, pas plus. Bien égouttés, ils gardent une texture souple mais ferme et boivent juste ce qu’il faut de sauce. Les légumes restent crus, la fraîcheur intacte, et le plan de travail ne chauffe jamais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les carottes, couper les tomates, ciseler les herbes, concasser les cacahuètes. Technique : Mettre les vermicelles dans l’eau froide ou tiède, laisser assouplir, puis bien égoutter. Cuisson : Mélanger beurre de cacahuète, eau, gingembre, citron vert, soja, miel, huiles, jusqu’à sauce lisse. Finition : Enrober vermicelles et crudités de sauce, ajuster assaisonnement, ajouter cacahuètes et oignons frits juste avant service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10-15 min 🔍 Le secret de l’expert La sauce fonctionne comme une petite émulsion : le gras du beurre de cacahuète et des huiles se lie à l’eau et au jus de citron vert. Résultat, elle nappe les vermicelles au lieu de filer au fond, tout en équilibrant le piment, le sel et le sucre. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de zeste de citron vert, quelques graines de sésame grillé ou un filet d’huile de sésame juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser de l’eau bouillante sur les vermicelles ou ajouter cacahuètes et oignons frits en avance : tout ramollit et perd son relief.

Variantes, dressage et conservation sans perdre le croquant

On peut ajouter crevettes cuites, tofu fumé ou poulet froid pour en faire un plat complet. Pour un repas à l’avance, garder sauce et toppings séparés jusqu’au dernier moment.